Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото

День маленького томича прошел в городе. Праздник посетили свыше 25 тысяч человек. На площади Ново-Соборной одновременно работали 14 развлекательных площадок. Маленькие гости праздника могли сфотографироваться с пожарной техникой, погрузиться в VR-реальность, побывать в пенном лабиринте, проверить навыки в стрельбе. А еще попеть, потанцевать и посмотреть постановки томских театров.





Смотрите подробности в фотоленте ТВ2.