Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
День маленького томича прошел в городе. Праздник посетили свыше 25 тысяч человек. На площади Ново-Соборной одновременно работали 14 развлекательных площадок. Маленькие гости праздника могли сфотографироваться с пожарной техникой, погрузиться в VR-реальность, побывать в пенном лабиринте, проверить навыки в стрельбе. А еще попеть, потанцевать и посмотреть постановки томских театров.
Смотрите подробности в фотоленте ТВ2.
А вот какими фотографиями с праздника делились томичи в социальных сетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Юлия Толмачева (@tolmacheva3606)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#любимая доченька# день защиты детей#любите и берегите своих деток#
Публикация от Герасимова Надежда (@gerasimovanadezhda5838)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С праздником Вас мои крошечки-дочечки🎉♥️♥️♥️ Обожаю и ради Вас живу
Публикация от Ирина (@irina_master.krasoti)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от София (@sofiya20031977)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Lena Arkhipenko (@alenkij2017)
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?