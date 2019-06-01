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01 июня,
2019
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фото
Новости

Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

День маленького томича прошел в городе. Праздник посетили свыше 25 тысяч человек. На площади Ново-Соборной одновременно работали 14 развлекательных площадок. Маленькие гости праздника могли сфотографироваться с пожарной техникой, погрузиться в VR-реальность, побывать в пенном лабиринте, проверить навыки в стрельбе. А еще попеть, потанцевать и посмотреть постановки томских театров.


Смотрите подробности в фотоленте ТВ2.

Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото
Как в Томске отпраздновали День маленького томича. Фото

А вот какими фотографиями с праздника делились томичи в социальных сетях.

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