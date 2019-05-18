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18 мая,
2019
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Как в анекдоте: отец забрал из детского сада чужого ребенка

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Житель Усть-Вымского района (Республика Коми) отправился в детский сад за дочерью, но случайно забрал чужого ребенка. Незадачливый отец осознал ошибку, только когда вернулся домой.

Как в анекдоте: отец забрал из детского сада чужого ребенка

Как сообщил «РГ» источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась заведующая детского сада. Она рассказала, что отец одной из девочек увел из детского сада не своего ребенка.


На место немедленно выехали сотрудники полиции, но к их приезду выяснилось, что инцидент исчерпан: дома отец осознал свою ошибку, привел девочку обратно в детский сад и забрал своего ребенка. 


В соцсетях невнимательного мужчину окрестили «отцом года». Комментаторы отмечают, что ситуация больше похожа на анекдот.

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