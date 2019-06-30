Как томичи встретили врачей «Плавучей поликлиники», вернувшихся с севера области. Фото

Врачи «Плавучей поликлиники» вернулись с севера Томской области домой. Медики посетили 33 населенных пункта и обследовали более пяти тысяч жителей отдаленных поселков. Об этом сообщил телеграм-канал облздрава.





Экспедиция проходила в 19-й раз. Медики побывали в Молчановском, Парабельском, Каргасокском и Александровском районах.





В команду медиков входили: хирург, кардиолог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, онколог, невролог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты.





Акция «Плавучая поликлиника» в Томской области проводится с 2000 года. В плавании врачи провели около 50 дней.





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