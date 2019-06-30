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30 июня,
2019
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Новости

Как томичи встретили врачей «Плавучей поликлиники», вернувшихся с севера области. Фото

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Врачи «Плавучей поликлиники» вернулись с севера Томской области домой. Медики посетили 33 населенных пункта и обследовали более пяти тысяч жителей отдаленных поселков. Об этом сообщил телеграм-канал облздрава.


Экспедиция проходила в 19-й раз. Медики побывали в Молчановском, Парабельском, Каргасокском и Александровском районах.


В команду медиков входили: хирург, кардиолог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, онколог, невролог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты.


Акция «Плавучая поликлиника» в Томской области проводится с 2000 года. В плавании врачи провели около 50 дней.


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Как томичи встретили врачей «Плавучей поликлиники», вернувшихся с севера области. Фото
Фото: Telegram-канал Область здоровья
Как томичи встретили врачей «Плавучей поликлиники», вернувшихся с севера области. Фото
Фото: Telegram-канал Область здоровья
Как томичи встретили врачей «Плавучей поликлиники», вернувшихся с севера области. Фото
Фото: Telegram-канал Область здоровья
Как томичи встретили врачей «Плавучей поликлиники», вернувшихся с севера области. Фото
Фото: Telegram-канал Область здоровья
Как томичи встретили врачей «Плавучей поликлиники», вернувшихся с севера области. Фото
Фото: Telegram-канал Область здоровья
Как томичи встретили врачей «Плавучей поликлиники», вернувшихся с севера области. Фото
Фото: Telegram-канал Область здоровья
Как томичи встретили врачей «Плавучей поликлиники», вернувшихся с севера области. Фото
Фото: Telegram-канал Область здоровья
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