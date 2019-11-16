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16 ноября,
2019
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Как томичам предлагают бесплатно обменять деньги на деньги

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

C 18 по 24 ноября в Томской области пройдет акция «Дни приема монеты», сообщает областная администрация. В течение недели в 31 офисе банков томичи смогут бесплатно обменять накопившуюся мелочь любого номинала на банкноты.

Сообщается, что в некоторых банках в обмен на мелочь можно будет получить памятные монеты из серии «Древние города России», «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018».

Как томичам предлагают бесплатно обменять деньги на деньги

«Это уже вторая акция в 2019 году, первая проходила в апреле. Тогда жители региона сдали в банки около 430 тысяч монет на сумму более 700 тысяч рублей. Мелочь при расчетах люди используют все реже, монеты не возвращаются в оборот, оседают в карманах и копилках. Сегодня на каждого жителя области в среднем приходится около 450 монет. Кроме того, возврат металлических денег в оборот снижает расходы на изготовление новых монет, а срок их службы значительно выше, чем у банкнот – 25-30 лет», – отметила управляющий отделением Томск Банка России Любовь Табольжина.


Информацию об условиях обмена необходимо уточнять в офисах банков-участников. В обычные дни за эту услугу банки могут брать комиссию.


Для справки: Банк России проводит акции по приему монеты от населения с 2017 года. За это время жители Томской области принесли на обмен свыше 1,4 тыс. монет на общую сумму 2,9 млн рублей. Их вес превысил 4,7 тонны.

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