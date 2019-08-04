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04 августа,
2019
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Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

«Томь» сыграла на своем поле с красноярским «Енисеем» в 6-м туре ФНЛ. Матч закончился ничьей 0:0. Об этом сообщается на сайте томского клуба. 


По итогам игры «Томь» и «Енисей» заработали по одному очку. В активе томского клуба после шестого тура 14 очков. Томская команда сохранила второе место в турнирной таблице. Следующий матч «Томь» сыграет также на своем поле в следующую субботу, 10 августа, с волгоградским «Ротором».


Как томичи сыграли с красноярцами, смотрите в фоторепортаже ТВ2.

Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото
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