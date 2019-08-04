Как «Томь» сыграла с «Енисеем». Фото

«Томь» сыграла на своем поле с красноярским «Енисеем» в 6-м туре ФНЛ. Матч закончился ничьей 0:0. Об этом сообщается на сайте томского клуба.





По итогам игры «Томь» и «Енисей» заработали по одному очку. В активе томского клуба после шестого тура 14 очков. Томская команда сохранила второе место в турнирной таблице. Следующий матч «Томь» сыграет также на своем поле в следующую субботу, 10 августа, с волгоградским «Ротором».





Как томичи сыграли с красноярцами, смотрите в фоторепортаже ТВ2.