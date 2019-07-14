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14 июля,
2019
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Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Футболисты «Томи» сыграли с «Армавиром» в субботу, 13 июля. «Томь» одержала победу над «Армавиром» в матче второго тура первенства ФНЛ.


Встреча прошла в Томске и завершилась со счетом 2:0. Победу томичам  принесли голы Павла Киреенко и Исмаила Эдиева.

В следующем туре 20 июля «Томь» сыграет с «Лучом», «Армавир» встретится с «Нефтехимиком».

Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
Как «Томь» сыграла с «Армавиром». ФОТО
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