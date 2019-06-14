Как строят частный аэродром в Томской области, против которого выступали жители

По итогам обращений местных жителей и результатам публичных слушаний активисты томского отделения ОНФ (Общероссийского народного фронта) готовят обращение в профильные органы власти с просьбой проверить законность строительства аэродрома вблизи населенных пунктов. «За последние 15 лет инициативные жители Солнечной поляны с нуля обустроили эту заброшенную территорию. А теперь без их согласия в нескольких сотнях метрах от деревни строится аэродром, что в будущем создаст шум, круглосуточный рев моторов, постоянные полеты самолетов над головой», — говорит координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Томской области Екатерина Радионова. В ОНФ отмечают, что сейчас на отгороженной забором территории «вовсю ведется стройка»: там есть охрана, стоят несколько временных построек, к которым проведено электричество.

На публичных слушаниях в апреле 2019 года администрация заявила, что все нарушения были устранены. В итоге Совет Зоркальцевского поселения вопреки мнению местных жителей принял решение перевести участок земли для аэродрома в категорию «земли промышленности».



В общественных слушаниях принимали участие подрядчики, представители инвесторов, чиновники Томского района и обладминистрации, а также жители поселения родовых поместий «Солнечная поляна», дачного некоммерческого партнерства «Солнечная долина» и деревни Березкино. Против строительства выступили 49 человек из 52, еще трое воздержались.



В апреле 2019 года представители обладминистрации отметили, что строительство ведется с соблюдением всех санитарных требований и построен будет не аэродром, а взлетная полоса. Представители собственника земельного участка заявили, что по документации поселение «Солнечная поляна», находящееся в полукилометре от строящегося аэродрома, не является населенным пунктом, а значит, собственник не нарушает СНиПы, по которым это расстояние должно быть не менее трех километров.