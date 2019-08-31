«Как спасти женщин в России»: в Томске обсудили вопросы насилия, защиты прав и здоровья женщин

Организаторы собрали истории женщин, переживших домашнее насилие и сумевших об этом рассказать. Именно они стали вдохновением для выставки, которую делает дизайнер Ольга Макиенко. Она совместила оргстекло и интернет-пространство.

Почему портреты выглядят так? Они созданы из оргстекла — это тонкий пластик, который бывает разных цветов, может быть прозрачным или полупрозрачным. Когда я начала больше сталкиваться с ним в своей работе, я поняла, что это был бы отличный материал для создания чего-то классного. И вот появилась идея, — написала в Instagram дизайнер Ольга Макиенко.

Лекции на мероприятии были посвящены вопросам, связанным с домашним насилием: как распознать психологическое насилие и манипуляции, куда обращаться за помощью, какие права предусмотрены для женщины по закону и каким образом нужно их отстаивать.





Среди выступающих были специалистки московского центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» и томского центра «Женский голос». Выступила журналистка портала «Такие дела» Виктория Головинская. Она рассказала, как пережитое в детстве насилие влияет на всю дальнейшую жизнь.





«Я достаточно спокойно говорю, не впадаю в исповедальный раж и не имею целью вызывать сочувствие у зрителей; цель — просвещение именно о последствиях и механизмах работы травмы, считаю это жизненно важным», — рассказала журналистка Виктория Головинская.