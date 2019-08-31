Добрые новости
31 августа,
2019
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Новости

«Как спасти женщин в России»: в Томске обсудили вопросы насилия, защиты прав и здоровья женщин

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Группа активисток независимого гражданского проекта «Как спасти женщин России» открыла выставку-лекторий, посвященную помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.


Организаторы собрали истории женщин, переживших домашнее насилие и сумевших об этом рассказать. Именно они стали вдохновением для выставки, которую делает дизайнер Ольга Макиенко. Она совместила оргстекло и интернет-пространство.


Участники лектория могли посмотреть онлайн-выставку, где опубликованы истории героинь. 

Дизайнер Ольга Макиенко и ее работы
Дизайнер Ольга Макиенко и ее работы
Фото: www.instagram.com/makkisbr

Почему портреты выглядят так? Они созданы из оргстекла — это тонкий пластик, который бывает разных цветов, может быть прозрачным или полупрозрачным. Когда я начала больше сталкиваться с ним в своей работе, я поняла, что это был бы отличный материал для создания чего-то классного. И вот появилась идея, — написала в Instagram дизайнер Ольга Макиенко. 

Лекции на мероприятии были посвящены вопросам, связанным с домашним насилием: как распознать психологическое насилие и манипуляции, куда обращаться за помощью, какие права предусмотрены для женщины по закону и каким образом нужно их отстаивать.


Среди выступающих были специалистки московского центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» и томского центра «Женский голос». Выступила журналистка портала «Такие дела» Виктория Головинская. Она рассказала, как пережитое в детстве насилие влияет на всю дальнейшую жизнь.


«Я достаточно спокойно говорю, не впадаю в исповедальный раж и не имею целью вызывать сочувствие у зрителей; цель — просвещение именно о последствиях и механизмах работы травмы, считаю это жизненно важным», — рассказала журналистка Виктория Головинская.

«Как спасти женщин в России»: в Томске обсудили вопросы насилия, защиты прав и здоровья женщин
Фото: howtosavewomen.ru

По данным МВД России, за 2016 год от побоев в семье пострадали 10 тысяч женщин и пять тысяч детей. Организаторы лектория отмечают, что кроме физической формы, насилие имеет еще множество: словесную, сексуальную, экономическую и другие. В той или иной форме насилие наблюдается почти в каждой четвертой семье. 

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