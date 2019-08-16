Как работает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на встрече для начинающих поисковиков рассказали, как они ищут пропавших людей и что нужно делать, если потерялся человек.

Ежегодно в России пропадает более 100 000 человек. В отделение полиции поступают заявки с просьбой начать поиски пропавших. Главное в такой ситуации — начать поиск как можно раньше.

Не ждать сложа руки

Заявление о пропаже принимают через 72 часа с момента исчезновения человека. Даже если заявление принято, полиция все равно не начнет поиски раньше, чем через трое суток.

По словам волонтеров, сотрудникам полиции из огромного количества ложных обращений нужно выявить действительно серьезные. Взрослые, например, могут уйти и уехать, не предупредив родных и близких. С детьми ситуация другая.

«Чем раньше мы начнем искать, тем больше шансов, что мы найдем человека живым и здоровым»,— рассказывает волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Александра Киреенко.

Даже если вы начали самостоятельные поиски или привлекли волонтеров, нужно в обязательном порядке обратиться в бюро регистрации несчастных случаев территориального УВД или позвонить в местный отдел внутренних дел.

Кого берут в отряд?

Организация существует исключительно на добровольных началах. Тысячи зарегистрированных на форуме, сотни активистов. Попасть в отряд может любой неравнодушный человек от 18 лет.

Есть такое представление, что у нас жесткий кастинг, что набирают как в спецназ. <...>, — говорит Александра. — Вы можете заниматься чем угодно, работать, где угодно, вы можете иметь любые увлечения, политические взгляды, религиозные предпочтения. Если у вас есть время и возможности, вы готовы помогать, и вы хотите искать пропавших людей, вы нам уже подходите.

Деньги не берем

Отряд не принимает денежные средства – это принципиальная позиция. Помочь можно оборудованием, едой, батарейками или даже «банально бумагой».

Информацию не разглашаем

В отряде существует жесткое табу на обсуждение и выяснений во вне каких-либо подробностей поиска. «Нам очень сильно доверяют заявители. Мы бережем их семьи, — поясняет волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Бересневич. — И если мы будем все всем рассказывать, люди перестанут нам доверять, а для нас доверие – это самое важное».

Кого ищут?

Несмотря на то, что отряд был организован после пропажи ребенка, волонтеры «Лиза Алерт» ищут всех.

Каждый третий пропавший без вести – ребенок или подросток. Те случаи, которыми занимаются в «Лиза Алерт» — это, в основном, несчастья, от которых никто не застрахован: ушел в лес, на прогулку, в магазин или школу и потерялся.

Детский поиск – это тот случай, когда мы бросаем работу, срываемся в любое время суток, — говорит Бересневич. — У нас был случай, пропал ребенок. Все было в рабочий день и где-то через 20 минут 40 человек было уже на месте сбора. Все прилетели на такси, на чем кто мог и ребенка почти сразу нашли.

Если в соцсетях вам не попадаются фото подростков – это не значит, что «Лиза Алерт» их не ищет. Заявления о пропаже подростков поступают в огромных количествах. Но подростки – это чаще всего закрытые поиски.

Специфика таких поисков связана с тем, что подростки являются основными пользователями соцсетей и рассылка ориентировок в Интернете может только помешать.

«Чаще всего подросток прячется в комфортной среде: у друзей, у знакомых. Недалеко, в каком-то радиусе комфорта и если он увидит ориентировку, то скорее всего он уйдет из этой зоны комфорта, а там его подстерегает больше опасности. <…> Подростков мы ищем через соцсети, только когда использовали все другие возможности», — добавляет Наталья.

Вопреки логике

Главным на поисках — координатор, который раздает задачи добровольцам.

«Его команды нужно выполнять беспрекословно, даже если кажется, что глупо искать в том месте, и потерявшийся человек туда не пойдет, — сообщает Наталья. — Вы знаете, у нас при опросе, когда ты задаешь вопросы: куда может ребенок пойти, куда вы ходили, что его интересует – выясняется, что 50 процентов мест куда мама говорит, что он точно туда не пойдет, ребенка находят именно там. Есть задача, мы ее выполняем какой бы нелогичной, абсурдной она не казалась».