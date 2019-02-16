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16 февраля,
2019
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Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На набережной реки Томи состоялся «Забег поцелуев», в котором приняли участие около 300 человек и преодолели дистанцию в три километра. Генеральным партнером мероприятия выступила сеть супермаркетов «Ярче».

Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин
Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин

Некоторые участники успели не только добраться до финиша, но и поцеловаться.

Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин
Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин
Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин
Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин
Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин
Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин
Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин
Как прошел «Забег поцелуев» в Томске: фоторепортаж
Фото: Антон Харин

«Забег поцелуев» проводится в рамках подготовки к международному Томскому легкоатлетическому марафону, который пройдет 9 июня. Прием заявок на участие уже идет. Напомним, в прошлом году томский забег собрал более двух тысяч участников из разных уголков мира и стал одним из самых ярких событий лета. Большой спортивный праздник вошел в топ-5 лучших российских марафонов после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

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