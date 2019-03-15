Мэрия позвала томичей обсуждать дизайн-проекты, которых еще нет

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Администрация Томска пригласила горожан обсудить проекты благоустройства города в 2019 году, которые победили в рейтинговом голосовании. Мы решили откликнуться на призыв мэрии и отправились на встречу с заместителем начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Натальей Цветковой в ОНФ на Карла Маркса, 7.

Фото: Виктория Мучник

Каково же было наше удивление, когда в зале мы не увидели ни проектора, ни экранов, а лишь несколько человек за столом, обсуждавших, как проходило голосование и можно ли доверять его итогам. Оказалось, мэрия пригласила обсуждать томичей дизайн-проекты благоустройства, которых еще нет. Как объяснила недоумевающим участникам встречи Наталья Цветкова, за две недели не успели еще сделать проекты и они будут готовы в лучшем случае в конце марта.

Представитель ЛДПР Игорь Нужный высказал недовольство тем, что очень мало территорий Ленинского района попало в программу «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования. Наталья Цветкова не согласилась с претензией и сообщила, что жители Ленинского района приняли очень активное участие в рейтинговом голосовании.

Фото: Виктория Мучник

Экс-депутат Степан Руденко спросил представительницу мэрии, на что будут потрачены 10 млн рублей при благоустройстве проспекта Кирова.

Мы продолжим благоустройство проспекта Кирова от улицы Киевской до «Томска I», — рассказала Наталья Цветкова. — Будут сделаны переходы через трамвайные пути, установлены новые остановочные комплексы, благоустроены пешеходные зоны.

Фото: Виктория Мучник

Оказалось, что конкретного проекта благоустройства оставшегося участка проспекта Кирова нет. На что именно пойдут 10 млн рублей, еще не понятно, потому что нет сметы. Не решена пока и участь оставшихся на Кирова тополей. По словам Натальи Цветковой, подрезанные тополя уже достаточно сильно обросли, поэтому с ними что-то придется делать. Но что именно, это предстоит обсудить со специалистами. Участники встречи в ОНФ высказали заинтересованность в обсуждении судьбы оставшихся тополей, так как опасаются, что их может постичь судьба деревьев, беспощадно вырубленных на проспекте Кирова прошлым летом.

На вопрос эколога Андрея Баздырева, что именно мы сейчас обсуждаем, Наталья Цветкова пояснила, что на данном этапе только саму муниципальную программу в целом. Что касается конкретных проектов, то они только начинают появляться и их можно будет увидеть на последних публичных обсуждениях: 26 марта в 15 часов в зале департамента дорожной деятельности и благоустройства по адресу Московский тракт, 19/1, 2 этаж и 28 марта - по адресу ул. К. Маркса, 7, каб. 103, также в 15 часов.

В ходе обсуждения программы «Формирование комфортной городской среды» участники встречи высказали конкретное пожелание не менять плитку в Театральном сквере, который находится под патронажем Ассоциации пищевиков. И в целом при освоении федеральных средств большую часть денег потратить на озеленение, а не на перекладывание плитки.

Фото: Владислав Фефелов

Фото: администрация Томска

Посмотреть все общественные пространства, которые будут благоустроены в этом году, можно здесь. Называется страница «Дизайн-проекты общественных пространств», но пока по всем адресам присутствуют только одинаковые картинки скамеек, урн, фонарей и плитки.