Добрые новости
15 марта,
2019
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Мэрия позвала томичей обсуждать дизайн-проекты, которых еще нет

Виктория Мучник
Виктория Мучник
51 минута назад

Администрация Томска пригласила горожан обсудить проекты благоустройства города в 2019 году, которые победили в рейтинговом голосовании. Мы решили откликнуться на призыв мэрии и отправились на встречу с заместителем начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Натальей Цветковой в ОНФ на Карла  Маркса, 7.

Мэрия позвала томичей обсуждать дизайн-проекты, которых еще нет
Фото: Виктория Мучник

Каково же было наше удивление, когда в зале мы не увидели ни проектора, ни экранов, а лишь несколько человек за столом, обсуждавших, как проходило голосование и можно ли доверять его итогам. Оказалось, мэрия пригласила обсуждать томичей дизайн-проекты благоустройства, которых еще нет. Как объяснила недоумевающим участникам встречи Наталья Цветкова, за две недели не успели еще сделать проекты и они будут готовы в лучшем случае в конце марта.


Представитель ЛДПР Игорь Нужный высказал недовольство тем, что очень мало территорий Ленинского района попало в программу «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования. Наталья Цветкова не согласилась с претензией и сообщила, что жители Ленинского района приняли очень активное участие в рейтинговом голосовании.

Игорь Нужный
Игорь Нужный
Фото: Виктория Мучник

Экс-депутат Степан Руденко спросил представительницу мэрии, на что будут потрачены 10 млн рублей при благоустройстве проспекта Кирова.

Мы продолжим благоустройство проспекта Кирова от улицы Киевской до «Томска I», — рассказала Наталья Цветкова. — Будут сделаны переходы через трамвайные пути, установлены новые остановочные комплексы, благоустроены пешеходные зоны.

Степан и Антон Руденко
Степан и Антон Руденко
Фото: Виктория Мучник

Оказалось, что конкретного проекта благоустройства оставшегося участка проспекта Кирова нет. На что именно пойдут 10 млн рублей, еще не понятно, потому что нет сметы. Не решена пока и участь оставшихся на Кирова  тополей. По словам Натальи Цветковой, подрезанные тополя уже достаточно сильно обросли, поэтому с ними что-то придется делать. Но что именно, это предстоит обсудить со специалистами. Участники встречи в ОНФ высказали заинтересованность в обсуждении судьбы оставшихся тополей, так как опасаются, что их может постичь судьба деревьев, беспощадно вырубленных на проспекте Кирова прошлым летом.

Мэрия позвала томичей обсуждать дизайн-проекты, которых еще нет
Мэрия позвала томичей обсуждать дизайн-проекты, которых еще нет
Мэрия позвала томичей обсуждать дизайн-проекты, которых еще нет

На вопрос эколога Андрея Баздырева, что именно мы сейчас обсуждаем, Наталья Цветкова пояснила, что на данном этапе только саму муниципальную программу в целом. Что касается конкретных проектов, то они только начинают появляться и их можно будет увидеть на последних публичных обсуждениях: 26 марта  в 15 часов в зале департамента дорожной деятельности и благоустройства по адресу Московский тракт, 19/1, 2 этаж и 28 марта - по адресу ул. К. Маркса, 7, каб. 103, также в 15 часов.


В ходе обсуждения программы «Формирование комфортной городской среды» участники встречи высказали конкретное пожелание не менять плитку в Театральном сквере, который находится под патронажем Ассоциации пищевиков. И в целом при освоении федеральных средств большую часть денег потратить на озеленение, а не на перекладывание плитки.

Театральный сквер
Театральный сквер
Фото: Владислав Фефелов
План реконструкции Театрального сквера
План реконструкции Театрального сквера
Фото: администрация Томска

Посмотреть все общественные пространства, которые будут благоустроены в этом году, можно здесь. Называется страница «Дизайн-проекты общественных пространств», но пока по всем адресам присутствуют только одинаковые картинки скамеек, урн, фонарей и плитки.

Мэрия позвала томичей обсуждать дизайн-проекты, которых еще нет

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