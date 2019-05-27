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27 мая,
2019
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Новости

Как перекроют Томск во время легкоатлетического марафона

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томск перекроют во время проведения легкоатлетического марафона 9 июня и в предшествующие дни, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как перекроют Томск во время легкоатлетического марафона

«Связанные с подготовкой и проведением мероприятия неудобства для горожан будут сведены к минимуму. По этой причине перекрытие улиц будет проходить в несколько этапов», — пояснили в пресс-службе.


Так, 7 июня с 20.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль здания ТУСУРа (пр. Ленина, 40).


8 июня с 10.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль пл. Ново-Соборная;

8 июня с 18.00 до 24.00 9 июня будет ограничено движение по пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт; по пер. Спортивный от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный.


9 июня с 00.00 до 17.00 будет закрыто движение по пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова; по ул. Московский тракт от пер. Базарный до пр. Ленина; по ул. Герцена от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Карташова от ул. Советская до пр. Ленина.


9 июня с 06.00 до 17.00  будет перекрыто движение по всему маршруту марафона с поэтапным открытием движения по мере прохождения забега последним участником марафона:

  • по пр. Ленина — от ул. Нахимова до пл. Ленина,
  • по ул. Набережная реки Томи,
  • по ул. Карла Маркса от пл. Ленина до пер. Пристанской,
  • по ул. Розы Люксембург от пл. Ленина до пер. Совпартшкольный,
  • по ул. Октябрьский взвоз,
  • ул. Пушкина от ул. Октябрьская до парка Белое озеро,
  • ул. Белая,
  • ул. Октябрьская,
  • ул. Шишкова,
  • ул. Обруб,
  • ул. Набережная реки Ушайки,
  • пл. Батенькова,
  • ул. Гагарина,
  • пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гоголя,
  • ул. Белинского от пр. Фрунзе до ул. Учебная,
  • по ул. Учебная от ул. Вершинина до ул. Московский тракт,
  • по ул. Советская и ул. Кузнецова.


Выезд и въезд в Томск по ул. Нахимова будет свободным. Объезд рекомендуется осуществлять по ул. Красноармейская и пр. Комсомольский.


Напомним, что в прошлом году Томск также перекрывали на время проведения марафона. Пробки достигли десяти баллов, а многие горожане жаловались, что опоздали на работу или учебу. Мэр Томска отмечал, что в 2019 году марафон могут частично проложить по Михайловской роще, что позволит свести перекрытие дороги к минимуму. Однако маршрут марафона так и не изменился.

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