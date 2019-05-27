Как перекроют Томск во время легкоатлетического марафона

Томск перекроют во время проведения легкоатлетического марафона 9 июня и в предшествующие дни, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Связанные с подготовкой и проведением мероприятия неудобства для горожан будут сведены к минимуму. По этой причине перекрытие улиц будет проходить в несколько этапов», — пояснили в пресс-службе.





Так, 7 июня с 20.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль здания ТУСУРа (пр. Ленина, 40).





8 июня с 10.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль пл. Ново-Соборная;

8 июня с 18.00 до 24.00 9 июня будет ограничено движение по пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт; по пер. Спортивный от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный.





9 июня с 00.00 до 17.00 будет закрыто движение по пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова; по ул. Московский тракт от пер. Базарный до пр. Ленина; по ул. Герцена от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Карташова от ул. Советская до пр. Ленина.





9 июня с 06.00 до 17.00 будет перекрыто движение по всему маршруту марафона с поэтапным открытием движения по мере прохождения забега последним участником марафона:

по пр. Ленина — от ул. Нахимова до пл. Ленина,

по ул. Набережная реки Томи,

по ул. Карла Маркса от пл. Ленина до пер. Пристанской,

по ул. Розы Люксембург от пл. Ленина до пер. Совпартшкольный,

по ул. Октябрьский взвоз,

ул. Пушкина от ул. Октябрьская до парка Белое озеро,

ул. Белая,

ул. Октябрьская,

ул. Шишкова,

ул. Обруб,

ул. Набережная реки Ушайки,

пл. Батенькова,

ул. Гагарина,

пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гоголя,

ул. Белинского от пр. Фрунзе до ул. Учебная,

по ул. Учебная от ул. Вершинина до ул. Московский тракт,

по ул. Советская и ул. Кузнецова.





Выезд и въезд в Томск по ул. Нахимова будет свободным. Объезд рекомендуется осуществлять по ул. Красноармейская и пр. Комсомольский.





Напомним, что в прошлом году Томск также перекрывали на время проведения марафона. Пробки достигли десяти баллов, а многие горожане жаловались, что опоздали на работу или учебу. Мэр Томска отмечал, что в 2019 году марафон могут частично проложить по Михайловской роще, что позволит свести перекрытие дороги к минимуму. Однако маршрут марафона так и не изменился.