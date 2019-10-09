Новости
Как отдыхаем в ноябре 2019
3 часа назад
Длинные выходные ждут россиян в начале ноября. Так, на День народного единства выходные продлятся со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник.
Пятница, 1 ноября, не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность работы в такой день на один час не будет сокращена.
День народного единства в России отмечают 4 ноября. Впервые его начали праздновать в 2005 году. Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?