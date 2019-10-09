Как отдыхаем в ноябре 2019

Длинные выходные ждут россиян в начале ноября. Так, на День народного единства выходные продлятся со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник.





Пятница, 1 ноября, не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность работы в такой день на один час не будет сокращена.