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09 октября,
2019
Новости

Как отдыхаем в ноябре 2019

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Длинные выходные ждут россиян в начале ноября. Так, на День народного единства выходные продлятся со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник.


Пятница, 1 ноября, не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность работы в такой день на один час не будет сокращена.

День народного единства в России отмечают 4 ноября. Впервые его начали праздновать в 2005 году. Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.

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