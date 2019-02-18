Как отдыхаем 23 февраля и 8 марта

В честь Дня защитника Отечества дополнительных выходных не будет — только 23 и 24 февраля. В пятницу, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на час.







В Роструде пояснили, что в отношении дня защитника Отечества действует закон, согласно которому выходной день в честь праздника, выпадающего на субботу или воскресенье, переносится на другой день. В этом году выходной с субботы, 23 февраля, перенесен не на 25 февраля, а на 10 мая. Следовательно, в честь Дня победы отдыхать россияне будут четыре дня подряд.







Восьмого марта в этом году приходит на пятницу и является нерабочим днем. 9 и 10 марта – календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня жители страны будут отдыхать три дня подряд.

