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27 июня,
2019
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Как ограничат движение в Томске в День молодежи

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На время празднования Дня молодежи в Томске ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Праздник пройдет 30 июня на Ново-Соборной площади, однако перекрывать дороги начнут 29 июня.

Как ограничат движение в Томске в День молодежи

Так, с 17 часов 29 июня до 4 часов 1 июля будет закрыт участок ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивного и часть пер. Спортивного. 

В субботу, 29 июня, с 17 часов до 4 часов 1 июля движение автомобилей прекратится по пер. Спортивному на участке от ул. Советской до пр. Ленина, по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивного.


В связи с велопробегом, приуроченным ко Дню молодежи, 29 июня с 7.00 до 13.00, с 16.30 до 20.00, 30 июня с 7.30 до 13.00 будет перекрыт участок улично-дорожной сети по пр. Развития, 3 до пр. Развития, 27.


30 июня с 09.00 до 23.30 возможность для проезда транспорта будет отсутствовать по ул. Советская от пер. Спортивный до ул. Герцена. 


30 июня будет продлен режим работы общественного транспорта: он будет следовать от остановок «пл. Ново-Соборная», «Краеведческий музей» до 23.30. 


Горожан просят выбирать для движения другие маршруты. 

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