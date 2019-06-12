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12 июня,
2019
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Как найти работу предпенсионерам в Томской области?

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На сайте общероссийской базы вакансий «Работа в России» появилась специальная опция в поиске работы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. В поисковой строке такие вакансии отмечены специальным значком «Опытные кадры».

Как найти работу предпенсионерам в Томской области?

Всего на портале по всей стране с опцией «Опытные кадры» зарегистрировано больше 500 вакансий. 

Как найти работу предпенсионерам в Томской области?

По данным сайта, в Томской области вакансий с опцией «Опытные кадры» три: тракторист, водители категории BCD и страховой агент с заработной платой от 25 до 38 тысяч рублей в месяц.

Как найти работу предпенсионерам в Томской области?
Как найти работу предпенсионерам в Томской области?

Напомним, в 2019 году томичи, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, смогут получить дополнительное образование и пройти профессиональную подготовку.


По данным сайта департамента труда и занятости, в Томской области появился региональный банк образовательных программ для предпенсионеров. В этом списке значится 579 направлений обучения.


«Подать заявку на бесплатное обучение сотрудников-предпенсионеров работодатель может в центр занятости и возместить затраты на обучение. Также предпенсионеры, не состоящие в трудовых отношениях, могут самостоятельно обратиться в центр занятости и выбрать направление обучения»—, говорится в сообщении на сайте департамента.


С 2019 года в регионе обучают граждан предпенсионного возраста.

Обучение в Томской области проходят уже 31 человек. Предпенсионеры из разных районов области осваивают профессии бухгалтера, товароведа, электромонтера, токаря, охранника, специалиста по закупкам и другие. 


Для справки:

В 2019 году к предпенсионному возрасту относятся:

Женщины 51-55 лет (1964-1968 г.р.)

Мужчины 56-60 лет (1959-1963 г.р.)

Предпенсионер — гражданин предпенсионного возраста (гражданин в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно).


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