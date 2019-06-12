Как найти работу предпенсионерам в Томской области?

На сайте общероссийской базы вакансий «Работа в России» появилась специальная опция в поиске работы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. В поисковой строке такие вакансии отмечены специальным значком «Опытные кадры».

Всего на портале по всей стране с опцией «Опытные кадры» зарегистрировано больше 500 вакансий.

По данным сайта , в Томской области вакансий с опцией «Опытные кадры» три: тракторист, водители категории BCD и страховой агент с заработной платой от 25 до 38 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в 2019 году томичи, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, смогут получить дополнительное образование и пройти профессиональную подготовку.





По данным сайта департамента труда и занятости, в Томской области появился региональный банк образовательных программ для предпенсионеров. В этом списке значится 579 направлений обучения.





«Подать заявку на бесплатное обучение сотрудников-предпенсионеров работодатель может в центр занятости и возместить затраты на обучение. Также предпенсионеры, не состоящие в трудовых отношениях, могут самостоятельно обратиться в центр занятости и выбрать направление обучения»—, говорится в сообщении на сайте департамента.





С 2019 года в регионе обучают граждан предпенсионного возраста.

Обучение в Томской области проходят уже 31 человек. Предпенсионеры из разных районов области осваивают профессии бухгалтера, товароведа, электромонтера, токаря, охранника, специалиста по закупкам и другие.





Для справки:

В 2019 году к предпенсионному возрасту относятся:

Женщины 51-55 лет (1964-1968 г.р.)

Мужчины 56-60 лет (1959-1963 г.р.)

Предпенсионер — гражданин предпенсионного возраста (гражданин в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно).



Читать по теме:

Предпенсионеров бесплатно обучат туризму в Томске







