Как нашли томскую семью, пропавшую два дня назад. Подробности

Семью Герлявиных искали в Томской области свыше 40 человек. Полиция региона опубликовала подробности их спасения.

По данным УМВД, семья отправилась в Белый Яр на автомобиле, который днем 26 октября застрял в грязи. 27 октября у семьи закончились бензин и еда, сел аккумулятор.





«Автомобиль, на котором они передвигались, эвакуировать оказалось невозможным. Как выяснили стражи порядка, семья двигалась по навигатору с сообщением Томск — Колпашево — Белый Яр. Глава семейства ни разу не ездил по указанному маршруту и поэтому следовал по маршруту, выстроенному навигатором», — говорится в сообщении УМВД.





Семью Герлявиных нашли 28 октября около 06:00. Обнаружить их удалось с помощью системы дорожных видеокамер «Поток», а также по пеленгу сотовой связи. Пропавшие находились на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района в 40 километрах от ближайшего населенного пункта. Сотрудники полиции доставили их в поселок Белый Яр.



Все члены семьи прошли медицинский осмотр. Врачи обнаружили у супругов переохлаждение нижних конечностей. Ребенок в медицинской помощи не нуждался.



Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил полицейских, спасателей и волонтеров, участвовавших в поиске семьи.





«В том, что эта история закончилась благополучно, большая заслуга неравнодушных людей, которые не только по долгу профессии, но и по зову сердца объединились и спасли людей», — сказал Сергей Жвачкин.