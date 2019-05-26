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26 мая,
2019
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Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мусульмане в Томске впервые масштабно провели трапезу Ифтар.


Мусульмане  на протяжении 30 дней месяца Рамадан от рассвета до заката  придерживаются строгого поста. В Рамадан не разрешается употребление любой пищи и напитков в дневное время. Мусульмане могут поесть только после захода солнца, предварительно прочтя вечернюю молитву, которая носит название «Магриб». После этого проходит Ифтар — разговение, вечерний прием пищи.


В Томске на торжественную трапезу собрались мусульмане на территории Белой соборной мечети. В  Ифтаре приняли участие представители различных религиозных конфессий, национально-культурных автономий и общественных организаций.

Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО

Праздник открыли почетные гости Ифтара из Дагестана: заместитель имама центральной мечети Махачкалы Магомед Курбандибиров, член межведомственного совета по взаимодействию с дагестанским землячеством в регионах РФ и за рубежом при Министерстве по национальной политики Республики Дагестан Израил Кебедов, первый вице-президент Федерации самбо Республики Дагестан, чемпион мира по смешанным единоборствам Магомед Маликов и другие.

Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО

Для гостей Ифтара организаторы накрыли столы с национальной кухней. На празднике выступила группа религиозных песнопений «Наследие» из республики Дагестан.

Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО

Ифтар масштабно проходит во многих регионах России. В Томской области торжественная трапеза с таким размахом проходила впервые.

Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО

5 мая у мусульман всего мира наступил священный месяц Рамадан, продлится он до 3 июня.

Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО
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