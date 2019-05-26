Как мусульмане в Томске встретили Ифтар: ФОТО

Мусульмане в Томске впервые масштабно провели трапезу Ифтар.





Мусульмане на протяжении 30 дней месяца Рамадан от рассвета до заката придерживаются строгого поста. В Рамадан не разрешается употребление любой пищи и напитков в дневное время. Мусульмане могут поесть только после захода солнца, предварительно прочтя вечернюю молитву, которая носит название «Магриб». После этого проходит Ифтар — разговение, вечерний прием пищи.





В Томске на торжественную трапезу собрались мусульмане на территории Белой соборной мечети. В Ифтаре приняли участие представители различных религиозных конфессий, национально-культурных автономий и общественных организаций.



