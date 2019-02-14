Как можно случайно оказаться на наркоучете? Облздрав объясняет

Ранее мы рассказывали о Денисе Карнаухове, который узнал о том, что состоит на учете в областном наркологическом диспансере с июля 2010 года, только когда пошел продлевать водительские права. Как рассказывал сам Денис, возможно его знакомый, который употреблял наркотики, представился его именем.

Согласно законам, действовавшим в 2010 году, медицинское освидетельствование на состояние алкогольной или наркотической зависимости могло проводиться и без личных документов, если есть письменное направление от сотрудника правоохранительных органов. Это следует из ответа областного департамента здравоохранения на запрос ТВ2.

В областном департаменте здравоохранения ситуацию прокомментировали так:





«Подобная ситуация могла произойти в 2010 году в случае, если обращение гражданина в ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» было продиктовано не личной необходимостью, а, возможно, осуществлялось в сопровождении и по направлению работников правоохранительных органов, в котором указаны персональные данные поступившего гражданина. В случае самостоятельного обращения за медицинским освидетельствованием для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения медицинский работник был обязан попросить о предоставлении документа, удостоверяющего личность, согласно Временной инструкции о порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения, утверждённой Минздравом СССР 01 сентября 1988 года № 06-14/33-14. Данная инструкция утратила силу в соответствии с приказом Минздрава России от 27.05.2016 № 321 с 01 июня 2016 года. Также согласно данной Инструкции медицинское освидетельствование на состояние опьянения проводилось по направлениям должностных лиц предприятий, учреждений и организаций по месту работы освидетельствуемого.







Таким образом, по действовавшим в 2010 году нормативно-правовым актам, прием на освидетельствование от работников правоохранительных органов производился по письменному направлению или лично от сопровождающего представителя правоохранительного органа. Отсутствие личных документов не служило основанием к тому, чтобы не производить освидетельствование (за исключением случаев личного обращения гражданина)».





К сожалению, на сегодняшний день ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» не располагает направлением 2010 года на медицинское освидетельствование (протокол направления, постановление, определение) поскольку в соответствии с пунктами 14, 15 и 16 Временной инструкции, протокол медицинского освидетельствования выдается на руки лицам, доставившим освидетельствуемого. Согласно данной Инструкции, журнал, заполняемый медицинским работником, участвующим в освидетельствовании, сохраняется только в течение 5 лет. Таким образом, у гражданина есть возможность осуществить запрос по данному факту в УМВД России по Томской области.





Решение о прекращении диспансерного наблюдения принимается врачебной комиссией медицинской организации (в данном случае - ОГБУЗ «ТОНД») только в случае наличия подтвержденной стойкой ремиссии - не менее одного года у пациентов с диагнозом «пагубное употребление». Данный алгоритм утвержден в действующем Порядке диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (приказ Минздрава России от 30 декабря 2015 года № 1034н).





В случае необходимости опровержения гражданином самого факта прохождения данного медицинского освидетельствования, он может обратиться в суд, и доказать обратное в судебном порядке».