Как может измениться тариф в городском транспорте Томска в ближайшие пять лет

Мэр Иван Кляйн подписал постановление об утверждении максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, трамваях и троллейбусах. Согласно тексту документа, тариф на проезд в маршрутках Томска к 2024 году вырастет до 25 рублей.

В приложении к постановлению прописаны тарифы с 2020-го по 2024 год. Так, предельный тариф на перевозку пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах составит:





2020 год — 22 рубля;

2021 год — 23 рубля;

2022 год — 24 рубля;

2023-й и 2024 годы — 25 рублей.





Вечерний тариф в 2020 и 2021 году не изменится и будет равен 25 рублям. В 2022-2024 годах планируется, что проезд после девяти вечера будет стоить 30 рублей.





Льготный тариф (для женщин 55 лет и старше, а также мужчин 60 лет и старше) в маршрутках составит:

2020 год — 19 рублей;

2021 год — 20 рублей;

2022 год — 21 рубль;

2023 год — 22 рубля;

2024 год — 23 рубля.





В электротранспорте — 17, 18, 19, 20, 21 рубль соответственно.





Тариф на провоз багажа вырастет в 2022 году до 12 рублей.





Администрация Томска изменение тарифов никак не анонсировала. При этом подписанное Иваном Кляйном постановление вступило в законную силу.





Напомним, с 1 января 2019 года тариф на проезд в общественном транспорте Томска вырос до 21 рубля. До этого поездка в автобусе обходилась в 18 рублей, на электротранспорте — в 16 рублей. Перевозчики предлагали установить плату за проезд в размере 30 рублей, а тарифная комиссия — 22 рубля, но мэр Иван Кляйн снизил предложенный комиссией тариф на один рубль.





Жители Томска направляли в мэрию обращение, в котором попросили опубликовать расчеты, согласно которым был принят новый тариф на проезд в общественном транспорте. Заммэра Владимир Брюханцев отмечал, что при расчете тарифа главная сложность в том, что сейчас никто не знает точный пассажиропоток, который перевозится городским транспортом.



В свою очередь томские студенты настаивали на введении льготного студенческого тарифа. Владимир Брюханцев не исключил, что с внедрением единого проездного билета проездной билет для студентов будет действовать и в маршрутках.