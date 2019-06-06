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06 июня,
2019
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Новости

«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители улиц Айвазовского и Парковой пожаловались редакции ТВ2 на состояние дорог в микрорайоне Спичфабрика. По их словам, из-за обилия ям к ним иногда отказываются заезжать таксисты. Местные жители говорят, что с 2017 года жалуются в мэрию, но пока результата нет.


«Состояние дороги становится на данном участке все хуже. На этих участках есть выбоины, превышающие ГОСТы, а на некоторых участках асфальт уже частично отсутствует совсем», — такое обращение оставил Станислав на «Карте убитых дорог».

«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог
«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог

Мэрия планировала отремонтировать эту улицу в 2018-2019 годах. В этом году на ремонт дорог в Томске будет выделено более 600 млн рублей (300 млн муниципалитет, 84 млн область, 218 млн федерация). На всю ширину проезжей части будут отремонтированы Иркутский тракт, ул. Усова, ул. Смирнова, ул. Мичурина, ул. Б. Подгорная и пр. Ленина (от Лагерного сада до площади Ленина). Улицы Айвазовского и Парковая в план ремонта снова не попали.

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