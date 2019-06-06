«Как лунный грунт»: жители Спичфабрики жалуются на состояние дорог

Жители улиц Айвазовского и Парковой пожаловались редакции ТВ2 на состояние дорог в микрорайоне Спичфабрика. По их словам, из-за обилия ям к ним иногда отказываются заезжать таксисты. Местные жители говорят, что с 2017 года жалуются в мэрию, но пока результата нет.





«Состояние дороги становится на данном участке все хуже. На этих участках есть выбоины, превышающие ГОСТы, а на некоторых участках асфальт уже частично отсутствует совсем», — такое обращение оставил Станислав на «Карте убитых дорог».