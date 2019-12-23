Как изменятся тарифы на ЖКХ с 1 января в Томске и Томской области

С 1 января 2020 года в Томской области вырастут тарифы ЖКХ. Рост составит от 2 до 4%.

Так с 1 января изменится плата за холодную воду. Рост тарифов «Томскводоканала» для потребителей областного центра с 1 января 2020 года составит 2,9%. Томичи станут платить 47,88 рубля вместо 46,51 рублей за кубометр.

Сильнее всего изменятся тарифы на теплоснабжение — на 4,3% у абонентов централизованной системы. С 1 января за гигакалорию они станут платить 1889,84 рубля вместо 1812.

Ряд тарифов не изменится.





Так электроэнергия вырастет только с 1 июля 2020 года. До этого времени томичи, чьи квартиры оборудованны стационарными электроплитами, будут платить 2,45 рубля за киловатт-час, а томичи, жилье которых не оборудовано электроплитами, — 3,5 рубля за киловатт-час.





Не изменится с 1 января и тариф на горячую воду. Сейчас он зависит от двух составляющих — стоимости теплоносителя и подогрева воды. Так, для жителей домов, запитанных от централизованного теплоснабжения по открытой схеме, с изолированными стояками, оборудованными полотенцесушителями, стоимость кубометра воды составит 109,85 рубля. Для домов, запитанных от централизованного теплоснабжения по открытой схеме, с изолированными стояками, без полотенцесушителей, стоимость куба горячей воды сохранится на уровне — 100,68 рубля.





Также не повысится и плата за газ. Его стоимость останется 5313,54 рубля за кубический метр и сохранится на этом уровне до конца 2020 года.





Мусорный тариф, скорее всего, поменяется, но в какую сторону неизвестно. Изначально тариф должны были представить на заседании комитета городской думы по городскому хозяйству, но не успели с расчетами. В САХе настаивают на том, чтобы тариф вырос, однако по их сведениям плата может и снизиться. Сейчас за кубометр мусора жители многоквартирников платят 66,25 рубля с человека в месяц, жители частных домовладений – 67,79 рубля.