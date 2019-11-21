Как интегрировать «Дом игуменьи» в студенческий кампус, обсудят с голландцами

22 ноября на базе ТГАСУ состоится воркшоп «Сердце кампуса» по интеграции деревянного архитектурного наследия Томска в современную студенческую среду. Объектом воркшопа станет памятник архитектуры 1884 года «Дом игуменьи», расположенный по адресу ул. Студенческий городок, 7.

Конечно, само здание мы пока физически не трогаем. Тестировать наши решения будем в январе через дополненную реальность. Но мы точно хотели бы запустить мысль в профессиональные умы о рассмотрении альтернативных подходов к использованию архитектурного наследия, кроме приведения объектов к какому-то историческому периоду, — рассказала ТВ2 координатор «Живой лаборатории Томска», начальник международного отдела ТГАСУ Ника Еремина .

Воркшоп состоится при поддержке Посольства Нидерландов в РФ и при совместной организации ТГАСУ и команды LLTONE, Центра по охране памятников, Центра развития городской среды Томской области и зарубежных архитектурных бюро LEVS, SVP и Studio Mixtura.

В рамках воркшопа запланированы выезды на участок для анализа объекта, сессия дизайн-мышления для разработки новой функциональной программы места и архитектурно-ландшафтных решений. В воркшопе также примут участие экскурсоводы и гиды по Томску для создания тура по культурному слою территории «Живой лаборатории Томска» с акцентом на «сердце кампуса». Из Нидерландов в семинаре примет участие Дарья Бирюкова , дизайнер-алхимик, увлекающаяся экспериментами с дизайном из переработанных материалов, в том числе для применения в реставрации культурного наследия.

Дарья училась в Голландии и после обучения создала там свое бюро. Она дизайнер-алхимик, увлекается экспериментами с переработкой отходов и вторичным сырьем. В 2018 году Дарья основала студию Mixtura для поиска и создания умных, устойчивых и красивых решений из переработанных материалов.

Полевые тестирования разработанных решений среди пользователей будут выполнены в январе 2020 года с использованием инструментов дополненной реальности при участии голландских архитектурных бюро LEVS и SVP.





Для справки: В июне 2019 года в рамках Архитектурного форума в Томске в процессе международных воркшопов команды LLTONE и зарубежных архитектурных бюро (LEVS, SVP, S&P) на ул. Вершинина (территория «Живой лаборатории») был выделен перекресток, который может придать социально-культурную ценность всей улице. Развитие эксперимента, направленного на интеграцию архитектурного наследия Томска в студенческую среду, поддержало Посольство Нидерландов в РФ.