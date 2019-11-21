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21 ноября,
2019
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Новости

Как интегрировать «Дом игуменьи» в студенческий кампус, обсудят с голландцами

ТВ2
ТВ2
1 час назад

22 ноября на базе ТГАСУ  состоится воркшоп «Сердце кампуса» по интеграции деревянного архитектурного наследия Томска в современную студенческую среду. Объектом воркшопа станет памятник архитектуры 1884 года «Дом игуменьи», расположенный по адресу ул. Студенческий городок, 7.

Дом игуменьи
Дом игуменьи
Фото: М. А. Яблонская

Конечно, само здание мы пока физически не трогаем. Тестировать наши решения будем в январе через дополненную реальность. Но мы точно хотели бы запустить мысль в профессиональные умы о рассмотрении альтернативных подходов к использованию архитектурного наследия, кроме приведения объектов к какому-то историческому периоду, — рассказала ТВ2 координатор «Живой лаборатории Томска», начальник международного отдела ТГАСУ Ника Еремина.

Воркшоп состоится при поддержке Посольства Нидерландов в РФ и при совместной организации ТГАСУ и команды LLTONE, Центра по охране памятников, Центра развития городской среды Томской области и зарубежных архитектурных бюро LEVS, SVP и Studio Mixtura.

Как интегрировать «Дом игуменьи» в студенческий кампус, обсудят с голландцами
Как интегрировать «Дом игуменьи» в студенческий кампус, обсудят с голландцами
Как интегрировать «Дом игуменьи» в студенческий кампус, обсудят с голландцами

В рамках воркшопа запланированы выезды на участок для анализа объекта, сессия дизайн-мышления для разработки новой функциональной программы места и архитектурно-ландшафтных решений. В воркшопе также примут участие экскурсоводы и гиды по Томску для создания тура по культурному слою территории «Живой лаборатории Томска» с акцентом на «сердце кампуса». Из Нидерландов в семинаре примет участие Дарья Бирюкова, дизайнер-алхимик, увлекающаяся экспериментами с дизайном из переработанных материалов, в том числе для применения в реставрации культурного наследия.

Дарья Бирюкова
Дарья Бирюкова

Дарья училась в Голландии и после обучения создала там свое бюро. Она дизайнер-алхимик, увлекается экспериментами с переработкой отходов и вторичным сырьем. В 2018 году Дарья основала  студию Mixtura для поиска и создания умных, устойчивых и красивых решений из переработанных материалов.

Полевые тестирования разработанных решений среди пользователей будут выполнены в январе 2020 года с использованием инструментов дополненной реальности при участии голландских архитектурных бюро LEVS и SVP.


Для справки: В июне 2019 года в рамках Архитектурного форума в Томске в процессе международных воркшопов команды LLTONE и зарубежных архитектурных бюро (LEVS, SVP, S&P) на ул. Вершинина (территория «Живой лаборатории») был выделен перекресток, который может придать социально-культурную ценность всей улице. Развитие эксперимента, направленного на интеграцию архитектурного наследия Томска в студенческую среду, поддержало Посольство Нидерландов в РФ.

Как интегрировать «Дом игуменьи» в студенческий кампус, обсудят с голландцами
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