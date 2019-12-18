Как хранятся урановые «хвосты» в Северске: вид сверху

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На этой неделе судно «Михаил Дудин» с новой партией урановых «хвостов» прибудет в Санкт-Петербург, а затем опасный груз отправят поездом через полстраны в Новоуральск (Свердловская область), сообщает «Гринпис». Урановые «хвосты» - это радиоактивное и токсичное вещество, от которого многие страны стремятся избавиться.



В России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн урановых «хвостов». Все они хранятся под открытым небом, и площадки складирования можно увидеть на спутниковых фотографиях Google maps. Как выглядят эти площадки можно увидеть по интерактивным ссылкам «Гринписа»: Новоуральск, Ангарск, Северск, Зеленогорск.

Урановые «хвосты» - радиоактивное и токсичное вещество, от которого многие страны стремятся избавиться.





В Петербурге активисты «Гринписа» проводят акции протеста против ввоза урановых «хвостов» из Германии. Так они сделали инсталляцию у Гостиного двора «Россия — не ядерная свалка». После этой акции антиядерный эксперт «Гринписа» Рашид Алимов был задержан и отпущен из полиции. В Томске пока нет акций протеста, против ввоза урановых «хвостов» из Германии, хотя это напрямую касается и нас. Северск в списке городов, куда будут доставляться ядерные отходы из Европы.

Фото: greenpeace.ru

В Германии последняя атомная электростанция будет закрыта в 2022 году. Национальная программа удаления отходов в Германии относит урановые «хвосты» к радиоактивным отходам, если им не будет найдено применение. По мнению экологов, компания Urenco договорилась об их импорте в Россию, чтобы не отвечать за хранение в Германии.

Экологические организации Германии считают, что такой подход безответственен и противоречит объявленному в стране выходу из атомной энергетики. Против отправки урановых «хвостов» в Россию активно выступают депутаты Бундестага от «Зелёных» и «Левой партии».

Greenpeace Германии считает отправку урановых «хвостов» в Россию незаконной.

Фото: greenpeace.ru

Против ввоза в Россию урановых «хвостов» из Германии выступают уже 33 организации и движения и более 56 000 человек со всей России.

11 декабря 2019 года восемь депутатов петербургского парламента подписали обращение к президенту России с просьбой прекратить перегружать урановые «хвосты» в городской черте. Также они отметили, что считают «опасным и недопустимым» возобновление ввоза урановых «хвостов» в Россию из-за рубежа как таковое. Под письмом подписались депутаты Борис Вишневский, Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Алексей Ковалёв, Александр Егоров, Максим Резник, Ирина Иванова и Александр Рассудов.

Ссылки по теме: «Гринпис»: Подпиши обращение к властям Германии и России против ввоза урановых отходов