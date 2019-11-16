Как добраться до Колпашево: в Томской области закрывается паромная переправа

В связи с понижением температуры и увеличением количества ледяных полей, движущихся по реке Обь в районе города Колпашево, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности пассажиров и автотехники, работа паромов прекращается до установки ледяного покрова в районе работы паромной переправы, — рассказали в администрации Колпашевского района.