Добрые новости
16 ноября,
2019
1
фото
Новости

Как добраться до Колпашево: в Томской области закрывается паромная переправа

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Работа паромов в Колпашеве прекращается до установки ледяного покрова, сообщает местная администрация. Из-за понижения температуры, паромы не будут ходить до установления крепкого льда на Оби. 

Как добраться до Колпашево: в Томской области закрывается паромная переправа
Фото: Администрация Колпашевского района

В связи с понижением температуры и увеличением количества ледяных полей, движущихся по реке Обь в районе города Колпашево, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности пассажиров и автотехники, работа паромов прекращается до установки ледяного покрова в районе работы паромной переправы, — рассказали в администрации Колпашевского района. 

Сообщается, что компания «Автотранспортник» будет перевозить пассажиров до Томска через поселок Белый Яр, а также до железнодорожной станции Белый Яр.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.