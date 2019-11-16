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Как добраться до Колпашево: в Томской области закрывается паромная переправа
25 минут назад
Работа паромов в Колпашеве прекращается до установки ледяного покрова, сообщает местная администрация. Из-за понижения температуры, паромы не будут ходить до установления крепкого льда на Оби.
В связи с понижением температуры и увеличением количества ледяных полей, движущихся по реке Обь в районе города Колпашево, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности пассажиров и автотехники, работа паромов прекращается до установки ледяного покрова в районе работы паромной переправы, — рассказали в администрации Колпашевского района.
Сообщается, что компания «Автотранспортник» будет перевозить пассажиров до Томска через поселок Белый Яр, а также до железнодорожной станции Белый Яр.
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