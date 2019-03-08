Как депутаты Госдумы от Томской области голосовали за закон об оскорблении власти в интернете

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Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о наказании за оскорбление власти в интернете. Отныне публикации, в которых проявляется явное неуважение к власти, приравниваются к мелкому хулиганству. Из тринадцати депутатов, представляющих Томскую область, против принятия данного закона проголосовало только два человека. Документ принят большинством голосов: 327 парламентариев проголосовали за, против — 40, один воздержался.

Фото: Госдума РФ

В Государственной Думе интересы Томской области представляют два депутата, которых избирали жители нашего региона (Татьяна Соломатина и Алексей Диденко), и 11 депутатов, прошедших в Государственную Думу по спискам. Вот как они голосовали.

ЛДПР: Алексей Диденко — против. КПРФ: Вера Ганзя — против. Справедливая Россия: Николай Рыжак — за. Единая Россия: Татьяна Соломатина, Олег Быков, Валерий Елыкомов, Иван Белеков, Николай Герасименко, Евгений Косяненко, Наталья Кувшинова, Владимир Мельник, Александр Фокин — за. Единая Россия: Антон Горелкин — не голосовал.

Ранее Татьяна Соломатина выразила уверенность, что принятие законопроекта не приведет к наказанию людей за любую критику в адрес власти. При этом она отметила, что вопросы к законопроекту у нее есть.

На странице у Натальи Кувшиновой в Facebook председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов 11 января анонсировал заседание экспертного совета по развитию информационного общества. Кувшинова в обсуждении ничего не написала, но дискуссия разгорелась довольно интересная.