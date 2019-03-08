Как депутаты Госдумы от Томской области голосовали за закон об оскорблении власти в интернете
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о наказании за оскорбление власти в интернете. Отныне публикации, в которых проявляется явное неуважение к власти, приравниваются к мелкому хулиганству. Из тринадцати депутатов, представляющих Томскую область, против принятия данного закона проголосовало только два человека. Документ принят большинством голосов: 327 парламентариев проголосовали за, против — 40, один воздержался.
В Государственной Думе интересы Томской области представляют два депутата, которых избирали жители нашего региона (Татьяна Соломатина и Алексей Диденко), и 11 депутатов, прошедших в Государственную Думу по спискам. Вот как они голосовали.
ЛДПР: Алексей Диденко — против.
КПРФ: Вера Ганзя — против.
Справедливая Россия: Николай Рыжак — за.
Единая Россия: Татьяна Соломатина, Олег Быков, Валерий Елыкомов, Иван Белеков, Николай Герасименко, Евгений Косяненко, Наталья Кувшинова, Владимир Мельник, Александр Фокин — за.
Единая Россия: Антон Горелкин — не голосовал.
Ранее Татьяна Соломатина выразила уверенность, что принятие законопроекта не приведет к наказанию людей за любую критику в адрес власти. При этом она отметила, что вопросы к законопроекту у нее есть.
На странице у Натальи Кувшиновой в Facebook председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов 11 января анонсировал заседание экспертного совета по развитию информационного общества. Кувшинова в обсуждении ничего не написала, но дискуссия разгорелась довольно интересная.
Вера Ганзя в интервью ТВ2 отмечала, что в законе нет никакой грани между критикой и оскорблением власти.
«Я считаю, что этим законом будут пользоваться исключительно в политических целях. Людям надо закрыть рот и остановить поток критики. Посмотрите, что делается? Откройте любую страницу в соцсетях. Там же все прописано, особенно после пенсионной реформы. Там на каждого депутата огромное досье, метка, что именно он голосовал за пенсионную реформу. А это же обидно! И чтобы это пресечь, и придумали такой закон», — поделилась мнением депутат.
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