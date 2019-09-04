Как будут ходить автобусы в День томича

В День томича будет продлен режим работы общественного транспорта. При этом часть автобусов будет ходить по измененным маршрутам.

На время перекрытия движения автомобилей по пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова в субботу с 7 до 22 часов автобусы будут работать следующим образом:

На период ограничения движения по пр. Ленина от пер. Кооперативного до пр. Фрунзе с 11 до 13.00 автобусы будут следовать по схемам:

В это же время, 7 сентября, с 7 до 22 часов будет прекращено движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 3, 4 по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова, с 11 до 13.30 не будут курсировать троллейбусы маршрутов №№ 2 и 6 по пр. Ленина от пер. Кооперативного до пр. Фрунзе.





Чтобы развезти зрителей фейерверка, от Лагерного сада по укороченной схеме в 23.55 будут отправляться автобусы по маршрутам №№ 2, 4, 12, 22, 19, 25/52, 26, 30/33, 36, 37, 53.