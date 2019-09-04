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04 сентября,
2019
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Как будут ходить автобусы в День томича

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В День томича будет продлен режим работы общественного транспорта. При этом часть автобусов будет ходить по измененным маршрутам. 

На время перекрытия движения автомобилей по пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова в субботу с 7 до 22 часов автобусы будут работать следующим образом:

Как будут ходить автобусы в День томича

На период ограничения движения по пр. Ленина от пер. Кооперативного до пр. Фрунзе с 11 до 13.00 автобусы будут следовать по схемам: 

Как будут ходить автобусы в День томича
Как будут ходить автобусы в День томича

В это же время, 7 сентября, с 7 до 22 часов будет прекращено движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 3, 4 по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова, с 11 до 13.30 не будут курсировать троллейбусы маршрутов №№ 2 и 6 по пр. Ленина от пер. Кооперативного до пр. Фрунзе. 


Чтобы развезти зрителей фейерверка, от Лагерного сада по укороченной схеме в 23.55 будут отправляться автобусы по маршрутам №№ 2, 4, 12, 22, 19, 25/52, 26, 30/33, 36, 37, 53.

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