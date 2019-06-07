Добрые новости
07 июня,
2019
7
фото
Новости

Как будет ходить общественный транспорт во время Томского марафона

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

9 июня в связи с проведением марафона в Томске будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Как будет ходить общественный транспорт во время Томского марафона

В день проведения Томского легкоатлетического марафона пассажирский транспорт будет курсировать по измененной схеме. В воскресенье общественный транспорт получит право левого поворота на пересечении пр. Ленина и пер. 1905 года при движении в направлении от ул. Дальне-Ключевская к пер. 1905 года. 


Правый поворот для общественных автобусов разрешат на пересечении улиц Пушкина, Дальне-Ключевская и Яковлева при движении от пл. Соляная с изменением режима работы светофоров. 


С 18 часов 8 июня до 24 часов 9 июня не будут работать троллейбусы по маршрутам №№ 1, 2, 4 и 6. Движение троллейбуса № 3 будет организовано по схеме: ОКБ-пр. Комсомольский – Томск-I с 18 часов 8 июня до 24 часов 9 июня. На линию также выйдут троллейбусы резервного маршрута № 5 «мкр. Радужный - Томск-I». 


Изменения коснутся и движения трамваев. Временно прекращена будет работа по маршрутам №№ 1 и 2. Трамваи № 2 будут следовать по укороченному маршруту: пл. Южная – ул. Елизаровых – пр. Кирова – пр. Комсомольский – ул. Лебедева – пл. Батенькова – ул. Лебедева – пр. Комсомольский – пр. Кирова – ул. Елизаровых – пл. Южная. 


Движение пассажирского автобусного транспорта будет организовано следующим образом: 

При перекрытии пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт с 18 часов 8 июня до 9 часов 9 июня

Как будет ходить общественный транспорт во время Томского марафона
Как будет ходить общественный транспорт во время Томского марафона

При перекрытии по всему маршруту марафона с 9 до 24 часов 9 июня

Как будет ходить общественный транспорт во время Томского марафона
Как будет ходить общественный транспорт во время Томского марафона
Как будет ходить общественный транспорт во время Томского марафона
Как будет ходить общественный транспорт во время Томского марафона
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.