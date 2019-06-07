Как будет ходить общественный транспорт во время Томского марафона

9 июня в связи с проведением марафона в Томске будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В день проведения Томского легкоатлетического марафона пассажирский транспорт будет курсировать по измененной схеме. В воскресенье общественный транспорт получит право левого поворота на пересечении пр. Ленина и пер. 1905 года при движении в направлении от ул. Дальне-Ключевская к пер. 1905 года.



Правый поворот для общественных автобусов разрешат на пересечении улиц Пушкина, Дальне-Ключевская и Яковлева при движении от пл. Соляная с изменением режима работы светофоров.



С 18 часов 8 июня до 24 часов 9 июня не будут работать троллейбусы по маршрутам №№ 1, 2, 4 и 6. Движение троллейбуса № 3 будет организовано по схеме: ОКБ-пр. Комсомольский – Томск-I с 18 часов 8 июня до 24 часов 9 июня. На линию также выйдут троллейбусы резервного маршрута № 5 «мкр. Радужный - Томск-I».



Изменения коснутся и движения трамваев. Временно прекращена будет работа по маршрутам №№ 1 и 2. Трамваи № 2 будут следовать по укороченному маршруту: пл. Южная – ул. Елизаровых – пр. Кирова – пр. Комсомольский – ул. Лебедева – пл. Батенькова – ул. Лебедева – пр. Комсомольский – пр. Кирова – ул. Елизаровых – пл. Южная.



Движение пассажирского автобусного транспорта будет организовано следующим образом:



При перекрытии пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт с 18 часов 8 июня до 9 часов 9 июня