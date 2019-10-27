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27 октября,
2019
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Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
2 часа назад

Открыть первый в регионе Сырный дом решили томские производители сыров. В новом павильоне, который находится в основном здании Центрального рынка, будут проводить мастер-классы по изготовлению сыров, дегустации и лекции.

Мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра
Мастер-класс по изготовлению адыгейского сыра
Фото: Юлия Фаллер

Там же томские производители сыров — компании «Сибирский Формаджио», ИП Хандогина С.С., Мастерская «Светочь&К˚», ИП Большанин В.И. и другие – будут продавать свою продукцию. 

Наталья Забавнова
Наталья Забавнова
Фото: Юлия Фаллер

В Сырном доме мы поддерживаем частных производителей, здесь и образовательная площадка, и новый вид торговли, — рассказала начальник департамента потребительского рынка Наталья Забавнова. — В Сырном доме можно не только купить сыр, но и посмотреть, как он варится. Мы установили специальное оборудование для изготовления сыра, вплоть до камеры созревания, чтобы проводить мастер-классы для начинающих сыроваров Томской области. Сюда мы будем приглашать экспертов и наших же производителей сыра, чтобы они могли поделиться своими технологиями. Также мы хотим проводить обучающие мастер-классы для томичей.

Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото

Пока на витрине в Сырном доме выставлена продукция двух томских производителей. В дальнейшем организаторы площадки планируют наполнять линейку другими производителями. Они уже сотрудничают с шестью сыроварами из Томска и Томского района, которые вышли на рынок. 

Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото

— Как думаете, сколько должен стоить килограмм вкусного сыра?


— К сожалению, сыр дешевым быть не может, — отметила Наталья Забавнова. — Наши сыровары закупают исключительно лучшее сырье. Например, сыр для жарки халлуми стоит 1200 рублей за кг, полутвердые сыры идут от 2000 рублей за кг. Есть и особенные сыры. Некоторые из наших сыроваров делают сыры по итальянским технологиям, например, качотту. У такого вида сыра мягкий вкус. Есть виды сыров с лаймом и мандаринами, а есть продукты из козьего молока — «Сибирская коза».


Начальник облдепартамента потребительского рынка отметила, что часть оборудования в Сырный дом закупалась на бюджетные средства, остальные деньги вложил частный бизнес. 

Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото

На открытии варила адыгейский сыр инициативная группа томских рестораторов. Совместно с колледжем индустрии питания они открыли школу поваров. Чтобы сварить сыр, им понадобилось чуть больше часа. 


Томичам же на открытии предложили попробовать гауду семимесячной выдержки.

Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото
Качотта, сибирская коза и гауда: в Томске открылся дом сыра. Фото

Напомним, производство сыра в Томской области началось в рамках импортозамещения. С 2015 года производством сыров занимается северская компания «Деревенское молочко». Осенью 2016 года несколько видов сыра начала выпускать компания «Томское молоко». Теперь к производству сыра подключился и малый бизнес из Томского района. 


В настоящее время на территории Томской области производят рикотту, моцареллу, сыры с плесенью и сыры группы паста филата, а также собственные ноу-хау.

Сырный дом работает по расписанию Центрального рынка, узнать информацию по мастер-классам по сыроварению можно в группе областного департамента.

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