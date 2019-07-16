К концу августа в томском Сосновом бору откроется «Тропа здоровья»

По словам мэра Томска Ивана Кляйна, «Торопа здоровья» в томском Сосновом бору откроется к концу лета. Сейчас на территории трассы идет укладка асфальта, дорожки уже отсыпаны щебнем.





«По контрактам у нас до конца августа срок, задача стоит. Председатель ТОСа просит, чтобы до 18 августа трасса появилась, уже соревнования запланированы», — сказал мэр.





По словам замдиректора по спортивно-массовой работе Центра социальных инициатив, который курирует работы, на территории создадут дистанции для лыжных гонок, скандинавской и северной ходьбы. Для реализации проекта подрядчики уложат асфальт на дорожках протяженностью 1,2 км, а 2,7 км дорожек оставят в щебеночном исполнении.