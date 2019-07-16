К концу августа в томском Сосновом бору откроется «Тропа здоровья»
По словам мэра Томска Ивана Кляйна, «Торопа здоровья» в томском Сосновом бору откроется к концу лета. Сейчас на территории трассы идет укладка асфальта, дорожки уже отсыпаны щебнем.
«По контрактам у нас до конца августа срок, задача стоит. Председатель ТОСа просит, чтобы до 18 августа трасса появилась, уже соревнования запланированы», — сказал мэр.
По словам замдиректора по спортивно-массовой работе Центра социальных инициатив, который курирует работы, на территории создадут дистанции для лыжных гонок, скандинавской и северной ходьбы. Для реализации проекта подрядчики уложат асфальт на дорожках протяженностью 1,2 км, а 2,7 км дорожек оставят в щебеночном исполнении.
«Всего 3,9 километра благоустройства. Освещение предусмотрено только вдоль асфальтовой части, уже отторговано. Однако есть экономия на некоторых торгах, и департамент капстроительства уже подготовил проектно-сметную документацию на оставшуюся часть маршрута. То есть все четыре километра будут освещены», — рассказал журналистам начальник городского управления физкультуры и спорта Андрей Белоусов.
Он добавил, что общая стоимость работ по благоустройству оценивается в 15 млн рублей. 3,3 млн из них — на строительно-монтажные работы по освещению.
Мэр Томска Иван Кляйн проверил работы на объекте и рекомендовал кураторам обратить внимание на обочины будущих дорожек.
«Меня настораживают обочины, они развалятся в таком исполнении. Как это учтено в проекте? Их надо укреплять, так нельзя. Нужно сделать земельные отвалы. Сегодня нормально, а завтра здесь на технике начнут кататься. Сначала маленькой, потом квадроциклах», — отметил Иван Кляйн.
Также мэр обратил внимание на необходимость продумывать безопасность объектов и закладывать в будущие проекты системы видеонаблюдения.
Отметим, «Торопу здоровья» в Сосновом бору создают по аналогии с трассой, обустроенной на территории стадиона «Политехник».
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