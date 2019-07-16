Добрые новости
16 июля,
2019
2
фото
Новости

К концу августа в томском Сосновом бору откроется «Тропа здоровья»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

По словам мэра Томска Ивана Кляйна, «Торопа здоровья» в томском Сосновом бору откроется к концу лета. Сейчас на территории трассы идет укладка асфальта, дорожки уже отсыпаны щебнем.


«По контрактам у нас до конца августа срок, задача стоит. Председатель ТОСа просит, чтобы до 18 августа трасса появилась, уже соревнования запланированы», — сказал мэр.


По словам замдиректора по спортивно-массовой работе Центра социальных инициатив, который курирует работы, на территории создадут дистанции для лыжных гонок, скандинавской и северной ходьбы. Для реализации проекта подрядчики уложат асфальт на дорожках протяженностью 1,2 км, а 2,7 км дорожек оставят в щебеночном исполнении. 

К концу августа в томском Сосновом бору откроется «Тропа здоровья»

«Всего 3,9 километра благоустройства. Освещение предусмотрено только вдоль асфальтовой части, уже отторговано. Однако есть экономия на некоторых торгах, и департамент капстроительства уже подготовил проектно-сметную документацию на оставшуюся часть маршрута. То есть все четыре километра будут освещены», — рассказал журналистам начальник городского управления физкультуры и спорта Андрей Белоусов.


Он добавил, что общая стоимость работ по благоустройству оценивается в 15 млн рублей. 3,3 млн из них — на строительно-монтажные работы по освещению.


Мэр Томска Иван Кляйн проверил работы на объекте и рекомендовал кураторам обратить внимание на обочины будущих дорожек.

«Меня настораживают обочины, они развалятся в таком исполнении. Как это учтено в проекте? Их надо укреплять, так нельзя. Нужно сделать земельные отвалы. Сегодня нормально, а завтра здесь на технике начнут кататься. Сначала маленькой, потом квадроциклах», — отметил Иван Кляйн.


Также мэр обратил внимание на необходимость продумывать безопасность объектов и закладывать в будущие проекты системы видеонаблюдения. 


Отметим, «Торопу здоровья»  в Сосновом бору создают по аналогии с трассой, обустроенной на территории стадиона «Политехник».

К концу августа в томском Сосновом бору откроется «Тропа здоровья»
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.