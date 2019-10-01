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01 октября,
2019
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Новости

К концу 2019 года после восьми лет ожиданий в микрорайоне Наука появится газ

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Более 200 домовладений в мкр. Энтузиастов в Томске получили возможность подключения бытового газа. В этом году планируется ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей мкр. Наука, где газ получат более 600 домовладений.

Пикет жителей микрорайона Наука. Архивное фото. 2017 год
Пикет жителей микрорайона Наука. Архивное фото. 2017 год

Напомним, микрорайон Наука включает в себя около 1,2 тыс. домов. Его планировали газифицировать еще в 2011 году, но эти планы все время откладывались. Все эти годы жители писали письма во все инстанции, ходили на приемы к чиновникам, но каждый раз им обещали газифицировать в следующем году. Так прошло уже пять лет. Когда в ответ на обращение в 2017 году  опять сказали, что денег нет, жители решили протестовать.


Жители жаловались,  что вот уже шесть лет область не выделяет средства на газификацию, в то время как город 25 % ежегодно закладывает в бюджет.


В начале июля 2017 года депутаты Думы города Томска вновь согласовали выделение 15 млн рублей на газификацию микрорайона. Это составляет 25 % от необходимой суммы. Бюджет области на условиях софинасирования должен был выделить на эти цели остальные 75 %. Но позднее микрорайон решили газифицировать по соглашению с Газпромом, выделенные деньги передали на другие статьи расходов.

Накануне специалисты «Газпром газораспределение Томск» завершили второй и третий этапы газификации микрорайона Энтузиастов. Техническую возможность подключиться к газу получили жители более 200 домов по ул. Баратынского, Петра Великого, Тютчева, Баумана, Вешняя и др.

Проект реализован в рамках программы газификации Томской области, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск».

Также продолжается строительство газовых сетей в пос. Дзержинский. Сегодня подрядчик департамента капитального строительства — ООО «Газводстрой» — выполняет строительно-монтажные работы по ул. Северная, Дзержинского, Мира и Светлая. В настоящее время строители проложили уже 3 километра сетей низкого давления. По условиям муниципального контракта, монтажные работы должны быть завершены к началу августа следующего года.

С сентября 2020 года начнутся мероприятия по сдаче объекта и вводу в эксплуатацию с последующим запуском газа в жилые дома.

«Благодаря этому проекту будут газифицированы 659 домовладений, — рассказал мэр Томска Иван Кляйн. – В общей сложности подрядчику предстоит построить порядка 25 км сетей, что существенно улучшит качество жизни в поселке. Кроме того, объявлен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по газификации микрорайона Спичфабрика. Подрядчику предстоит собрать исходные данные и выполнить необходимые инженерные изыскания, разработать проект планировки и проект межевания территории, разработать и согласовать проектную документацию, пройти государственную экспертизу. В перспективе это позволит газифицировать еще порядка 550 домов в этом удаленном микрорайоне».

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