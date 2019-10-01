К концу 2019 года после восьми лет ожиданий в микрорайоне Наука появится газ

Более 200 домовладений в мкр. Энтузиастов в Томске получили возможность подключения бытового газа. В этом году планируется ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей мкр. Наука, где газ получат более 600 домовладений.

Напомним, микрорайон Наука включает в себя около 1,2 тыс. домов. Его планировали газифицировать еще в 2011 году, но эти планы все время откладывались. Все эти годы жители писали письма во все инстанции, ходили на приемы к чиновникам, но каждый раз им обещали газифицировать в следующем году. Так прошло уже пять лет. Когда в ответ на обращение в 2017 году опять сказали, что денег нет, жители решили протестовать.





Жители жаловались, что вот уже шесть лет область не выделяет средства на газификацию, в то время как город 25 % ежегодно закладывает в бюджет.





В начале июля 2017 года депутаты Думы города Томска вновь согласовали выделение 15 млн рублей на газификацию микрорайона. Это составляет 25 % от необходимой суммы. Бюджет области на условиях софинасирования должен был выделить на эти цели остальные 75 %. Но позднее микрорайон решили газифицировать по соглашению с Газпромом, выделенные деньги передали на другие статьи расходов.