К концу 2019 года после восьми лет ожиданий в микрорайоне Наука появится газ
Более 200 домовладений в мкр. Энтузиастов в Томске получили возможность подключения бытового газа. В этом году планируется ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей мкр. Наука, где газ получат более 600 домовладений.
Напомним, микрорайон Наука включает в себя около 1,2 тыс. домов. Его планировали газифицировать еще в 2011 году, но эти планы все время откладывались. Все эти годы жители писали письма во все инстанции, ходили на приемы к чиновникам, но каждый раз им обещали газифицировать в следующем году. Так прошло уже пять лет. Когда в ответ на обращение в 2017 году опять сказали, что денег нет, жители решили протестовать.
Жители жаловались, что вот уже шесть лет область не выделяет средства на газификацию, в то время как город 25 % ежегодно закладывает в бюджет.
В начале июля 2017 года депутаты Думы города Томска вновь согласовали выделение 15 млн рублей на газификацию микрорайона. Это составляет 25 % от необходимой суммы. Бюджет области на условиях софинасирования должен был выделить на эти цели остальные 75 %. Но позднее микрорайон решили газифицировать по соглашению с Газпромом, выделенные деньги передали на другие статьи расходов.
Накануне специалисты «Газпром газораспределение Томск» завершили второй и третий этапы газификации микрорайона Энтузиастов. Техническую возможность подключиться к газу получили жители более 200 домов по ул. Баратынского, Петра Великого, Тютчева, Баумана, Вешняя и др.
Проект реализован в рамках программы газификации Томской области, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск».
Также продолжается строительство газовых сетей в пос. Дзержинский. Сегодня подрядчик департамента капитального строительства — ООО «Газводстрой» — выполняет строительно-монтажные работы по ул. Северная, Дзержинского, Мира и Светлая. В настоящее время строители проложили уже 3 километра сетей низкого давления. По условиям муниципального контракта, монтажные работы должны быть завершены к началу августа следующего года.
С сентября 2020 года начнутся мероприятия по сдаче объекта и вводу в эксплуатацию с последующим запуском газа в жилые дома.
«Благодаря этому проекту будут газифицированы 659 домовладений, — рассказал мэр Томска Иван Кляйн. – В общей сложности подрядчику предстоит построить порядка 25 км сетей, что существенно улучшит качество жизни в поселке. Кроме того, объявлен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по газификации микрорайона Спичфабрика. Подрядчику предстоит собрать исходные данные и выполнить необходимые инженерные изыскания, разработать проект планировки и проект межевания территории, разработать и согласовать проектную документацию, пройти государственную экспертизу. В перспективе это позволит газифицировать еще порядка 550 домов в этом удаленном микрорайоне».
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