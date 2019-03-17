«Изоляция — это смерть»: в Новосибирске прошел митинг в защиту свободного интернета

Сегодня в Новосибирске прошел пикет в защиту свободного интернета и против закона об изоляции его российского сегмента, сообщает Тайга.Инфо. Акция состоялась в сквере на улице Орджоникидзе, в ней приняли участие до 40 человек.





Организатором выступило региональное отделение Либертарианской партии, но участие принимали также активисты «Яблока» и «Левого фронта». Митингующие вышли с лозунгами «Изоляция — это смерть», «Свобода — не экстремизм», «Свобода Рунета под угрозой», «Клишас крадет будущее», «Изолируйте Клишаса», «Роскомнадзор обрекает Россию» и другими.