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17 марта,
2019
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Новости

«Изоляция — это смерть»: в Новосибирске прошел митинг в защиту свободного интернета

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сегодня в Новосибирске прошел пикет в защиту свободного интернета и против закона об изоляции его российского сегмента, сообщает Тайга.Инфо. Акция состоялась в сквере на улице Орджоникидзе, в ней приняли участие до 40 человек.


Организатором выступило региональное отделение Либертарианской партии, но участие принимали также активисты «Яблока» и «Левого фронта». Митингующие вышли с лозунгами «Изоляция — это смерть», «Свобода — не экстремизм»,  «Свобода Рунета под угрозой», «Клишас крадет будущее», «Изолируйте Клишаса», «Роскомнадзор обрекает Россию» и другими.

«Изоляция — это смерть»: в Новосибирске прошел митинг в защиту свободного интернета
Фото: Тайга.Инфо
«Изоляция — это смерть»: в Новосибирске прошел митинг в защиту свободного интернета
Фото: Тайга.Инфо
«Изоляция — это смерть»: в Новосибирске прошел митинг в защиту свободного интернета
Фото: Тайга.Инфо
«Изоляция — это смерть»: в Новосибирске прошел митинг в защиту свободного интернета
Фото: Тайга.Инфо
«Изоляция — это смерть»: в Новосибирске прошел митинг в защиту свободного интернета
Фото: Тайга.Инфо
«Изоляция — это смерть»: в Новосибирске прошел митинг в защиту свободного интернета
Фото: Тайга.Инфо

Напомним, что депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. Этот законопроект позволит властям при необходимости отключить «внешний интернет» и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. «Внешний интернет» — это те сайты и сервисы, которые физически находятся за пределами России, то есть на зарубежных серверах. Таким образом у властей появится возможность оставить работать только те ресурсы, которые размещаются внутри страны. Затраты на реализацию законопроекта в Совете Федерации предлагают компенсировать из бюджета.

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