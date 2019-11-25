«Избил битой и несколько раз ножом»: в Иркутской области мужчина обвиняется в покушении на убийство бывшей девушки

В Иркутской области следователи задержали мужчину, который вывез бывшую девушку в лес, избил битой и несколько раз ударил ножом, сообщает СК по региону. Девушка выжила.

В ноябре 2019 года мужчина, находясь в лесополосе в районе 16 км автодороги сообщением «Железногорск-Илимский - Шестаково», в ходе ссоры со своей знакомой нанес ей множественные удары деревянным предметом по голове, а затем несколько ударов ножом по телу женщины. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия, оставив потерпевшую в лесу. Умысел обвиняемого не был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как женщине своевременно была оказана медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.

Максима Климова, который зверски избил битой и порезал ножом Татьяну Боркину, а потом бросил умирать в лесу, задержали. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство pic.twitter.com/fWnXL10gzd

Выжившая девушка Татьяна Боркина рассказала о случившемся в социальных сетях. В ночь на 9 ноября бывший молодой человек Татьяны Боркиной Максим Климов подъехал к ней на машине на улице, силой заставил сесть внутрь и вывез в лес. Там он избил женщину. Во время избиения женщина извинялась перед ним, но Максим Климов не останавливался. «Нет, от любви до ненависти один шаг. Или я тебя сейчас добиваю битой, или я тебя бью ножом», — сказал в ответ Максим Климов.





По словам представителя Татьяны Боркиной, девушка неоднократно обращалась в полицию, жаловалась на побои, но заявление не принимали.