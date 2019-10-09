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09 октября,
2019
Новости

Из-за неисправности канализации стоки в Спутнике сбрасывались в лес

ТВ2
ТВ2
13 минут назад

В поселке Спутник несколько лет стоки сбрасывались в лесной массив из-за отсутствия исправной системы водоотведения, сообщает региональная прокуратура.


В прокуратуре оценили ущерб окружающей среде в 7 млн рублей. Сейчас по инициативе ведомства возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц городской администрации.


«Проверка показала, что на территории названного посёлка из-за отсутствия исправной системы водоотведения уже на протяжении длительного времени происходит несанкционированный сброс канализационных стоков в лесной массив. В результате сброса на почву в значительных количествах поступают хлорид-ионы, сульфат-ионы и другие загрязняющие вещества.Площадь загрязнённого земельного участка превысила 4 тысяч квадратных метров. Размер ущерба, нанесённого окружающей среде, превысил 7,8 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.


По закону вопросы организации водоотведения в границах муниципального образования должны решать органы местного самоуправления.


По итогам проверки прокуратура потребовала возбудить уголовное дело. Его возбудили по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Также суд обязал администрацию Томска выполнить рекультивацию загрязнённого земельного участка площадью 4 034,5 квадратных метров.

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