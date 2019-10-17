Из-за лесных пожаров концентрация вредной пыли в Томске достигла уровня «очень вредно»

На улице Ивана Черных и Академическом проспекте воздух немного чище, индекс достигает 7 баллов, но и эта концентрация оценивается как «очень вредно».

Руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров считает, что причиной увеличения концентрации стали пожары и теплая погода:





«В Томской и близлежащих областях сейчас действуют множественные очаги пожаров. Это видно на карте, опубликованной 12 октября научно-исследовательским центром космической гидрометеорологии «Планета». По данным НАСА, также за субботу 12 октября виден один большой действующий пожар на юго-западе от Томска и несколько очагов пожара меньшего размера. В последние дни территория области закрыта облачностью. В связи с изменением направления ветра дым от этих пожаров достиг города, — комментирует Дмитрий Чубаров. — Эпизоды повышенного загрязнения в Томске наблюдаются редко. Так, в сентябре среднесуточные значения показателя PM2,5 на всех станциях находились в допустимых пределах. Большинство эпизодов повышенного загрязнения воздуха в Томске в последние годы связано с переносом дыма от лесных пожаров, действующих за пределами города».





РМ2,5 — это твердые частицы размером менее 2,5 микрон. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе. РМ2,5 легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому, по мнению Всемирной организации здравоохранения, представляют наибольшую угрозу для организма по сравнению с более крупными частицами.





Роспотребнадзор установил предельно допустимую концентрацию мелкодисперсных частиц для безопасной жизнедеятельности человека: среднесуточный уровень PM2,5 в воздухе не должен превышать 35 мкг/м3, а максимальный разовый – не более 160 мкг/м3.