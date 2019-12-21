Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото

Порядка 800 томских призывников проводили на службу. При этом часть муниципалитетов не выполнили план призыва призывников. Среди них — Первомайский, Чаинский, Шегарский, Томский, Молчановский, Зырянский, Кривошеинский районы, города Кедровый и Томск. Поэтому военный округ, куда входит Томская область, продлил срок отправки призывников на службу до конца следующей недели.
А 20 декабря на железнодорожном вокзале «Томск I» на службу отправили 24 человека. 14 человек пошли служить в учебные центры воздушно-десантных войск, еще десять — в ракетные войска стратегического назначения. После прохождения специальной подготовки они будут распределены по другим воинским частям.
Как проходили проводы, в репортаже ТВ2.
ПОДДЕРЖИ экспедицию ТВ2 «Детдома в Нарымском крае». 32 детских дома было в Томской области в 40-е годы прошлого века. Больше пяти тысяч ребятишек. К детям репрессированных, к круглым сиротам в войну добавились дети из блокадного Ленинграда и оккупированных территорий. Одним из мест их принявших был Нарымский край.