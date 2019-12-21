Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото

Порядка 800 томских призывников проводили на службу. При этом часть муниципалитетов не выполнили план призыва призывников. Среди них — Первомайский, Чаинский, Шегарский, Томский, Молчановский, Зырянский, Кривошеинский районы, города Кедровый и Томск. Поэтому военный округ, куда входит Томская область, продлил срок отправки призывников на службу до конца следующей недели.





А 20 декабря на железнодорожном вокзале «Томск I» на службу отправили 24 человека. 14 человек пошли служить в учебные центры воздушно-десантных войск, еще десять — в ракетные войска стратегического назначения. После прохождения специальной подготовки они будут распределены по другим воинским частям.





Как проходили проводы, в репортаже ТВ2.