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21 декабря,
2019
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Новости

Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото

Анастасия Дорофеева
Анастасия Дорофеева
3 часа назад

Порядка 800 томских призывников проводили на службу. При этом часть муниципалитетов не выполнили план призыва призывников. Среди них — Первомайский, Чаинский, Шегарский, Томский, Молчановский, Зырянский, Кривошеинский районы, города Кедровый и Томск. Поэтому военный округ, куда входит Томская область, продлил срок отправки призывников на службу до конца следующей недели. 


А 20 декабря на железнодорожном вокзале «Томск I» на службу отправили 24 человека. 14 человек пошли служить в учебные центры воздушно-десантных войск, еще десять — в ракетные войска стратегического назначения. После прохождения специальной подготовки они будут распределены по другим воинским частям.


Как проходили проводы, в репортаже ТВ2.

Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Фото: Анастасия Дорофеева
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Фото: Анастасия Дорофеева
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Фото: Анастасия Дорофеева
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Фото: Анастасия Дорофеева
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Фото: Анастасия Дорофеева
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Фото: Анастасия Дорофеева
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Фото: Анастасия Дорофеева
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Фото: Анастасия Дорофеева
Из Томска в армию отправили 24 человека. Фото
Фото: Анастасия Дорофеева

ПОДДЕРЖИ экспедицию ТВ2 «Детдома в Нарымском крае». 32 детских дома было в Томской области в 40-е годы прошлого века. Больше пяти тысяч ребятишек. К детям репрессированных, к круглым сиротам в войну добавились дети из блокадного Ленинграда и оккупированных территорий. Одним из мест их принявших был Нарымский край.

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