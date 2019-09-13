Иван Кляйн встретился с сотрудниками «ТомскСАХ», которые объявляли забастовку

Мэр Иван Кляйн встретился с работниками и администрацией предприятия «ТомскСАХ». Ранее часть работников приняла участие в митинге, на котором рассказала, что большая часть техники сломана и стоит на ремонте, деталей для ремонта нет, а в месяц они получают 8-10 тысяч рублей.

Ранее в «Спецавтохозяйстве» произошла реорганизация. Предприятие поделили на две компании — «Спецавтохозяйство», которое является региональным оператором по обращению с ТКО в городе, и «ТомскСАХ», функция которой — уборка города. В середине августа работники предприятия провели встречу с руководством, на которой пожаловались на низкие зарплаты и сказали, что готовы объявить забастовку. К началу сентября ситуация не улучшилась, и работники вышли на митинг, в ходе которого сказали, что если ничего не изменится, то убирать город зимой будет некому и нечем.







По словам директора МБУ «ТомскСАХ», из 153 единиц техники к работе полностью готово 49 единиц. На сегодняшний день предприятие уже закупило необходимое топливо и подготовило более 7 тысяч тонн песко-соляной смеси. Также состоялись торги на поставку комплектующих запчастей, смазок и необходимых услуг для стабильной работы предприятия. Иван Кляйн потребовал ускорить процедуры закупки запчастей, чтобы предприятие было готово к работе зимой уже в первой декаде октября.



Также на встрече обсуждался вопрос аттестации рабочих мест. Аттестация влияет на размер надбавок за особые условия труда, выплачиваемых работникам, а также предоставление дополнительных отпусков. Мэр города отметил, что ее необходимо сдвинуть на более ранний срок и провести до конца 2019 года. Также необходимо установить четкие критерии поощрения добросовестных водителей, мастеров и других категорий рабочих специальностей.



«Заработная плата сотрудников предприятия не должна уменьшиться по отношению к предыдущему периоду, когда они работали в составе УМП «Спецавтохозяйство». Это было моим главным условием для руководства создаваемого предприятия, — подчеркнул мэр. — На новом предприятии уже сформирована система надбавок за стаж, класс водителей, особые условия труда, но необходимо, чтобы каждый человек понимал, из чего складывается его заработная плата и условия, при которых эти надбавки будут начислены».





Ранее работники предприятия рассказывали, что из-за реорганизации стали получать в два-три раза меньше.



