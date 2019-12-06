Иван Кляйн: «В Томске места для нового кампуса нет»

Иван Кляйн на встрече с блогерами объяснил, почему новый студенческий кампус будет строиться на левом берегу Томи. Мэр отметил, что его появление может повлиять на присоединение микрорайона Северный парк к Томску.

Мы бы с удовольствием отдали всю землю от Ленина и до реки, которая по документам должна быть отдана образованию. Но вступают рыночные отношения, когда одни продают, а другие покупают. Если у вуза есть желание расширяться, то покупайте, пожалуйста, мы вас не держим. Конечно, с точки зрения стратегии, Московский тракт — это идеальный вариант. Но ничего мы не разместим на 2 га, — сказал Иван Кляйн.

Он отметил, что при выборе площадки смотрели на несколько территорий. Среди них бывшая площадка Сибмотора на Комсомольском, земли ТВЗ.





«Но мы будем строить кампус на 20 тысяч студентов. Для этого нужна огромная территория, именно поэтому будем строить на левобережье. Но там не только кампус будет. Студенты уже высказали столько идей, что там разместить. И это реалии сегодняшнего дня. Не будем учитывать это, и молодежь к нам не поедет», — подчеркнул Кляйн.