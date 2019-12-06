Иван Кляйн: «В Томске места для нового кампуса нет»
Иван Кляйн на встрече с блогерами объяснил, почему новый студенческий кампус будет строиться на левом берегу Томи. Мэр отметил, что его появление может повлиять на присоединение микрорайона Северный парк к Томску.
Мы бы с удовольствием отдали всю землю от Ленина и до реки, которая по документам должна быть отдана образованию. Но вступают рыночные отношения, когда одни продают, а другие покупают. Если у вуза есть желание расширяться, то покупайте, пожалуйста, мы вас не держим. Конечно, с точки зрения стратегии, Московский тракт — это идеальный вариант. Но ничего мы не разместим на 2 га, — сказал Иван Кляйн.
Он отметил, что при выборе площадки смотрели на несколько территорий. Среди них бывшая площадка Сибмотора на Комсомольском, земли ТВЗ.
«Но мы будем строить кампус на 20 тысяч студентов. Для этого нужна огромная территория, именно поэтому будем строить на левобережье. Но там не только кампус будет. Студенты уже высказали столько идей, что там разместить. И это реалии сегодняшнего дня. Не будем учитывать это, и молодежь к нам не поедет», — подчеркнул Кляйн.
О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должен соединить вантовый пешеходный мост.
Студенты поделились своими идеями, что должно появиться в новом студенческом городке. По их мнению, в кампусе нужны капсулы для отдыха, теплые переходы, соединяющие жилые и учебные помещения, спортивные тренажеры, которые при использовании могли бы вырабатывать электроэнергию.
В настоящее время объявлен международный конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию. Губернатор оценивает затраты на строительство кампуса в 20 млрд рублей. Помочь с финансированием Сергей Жвачкин попросил Совет Федерации.
Добавим, что в ходе сегодняшней беседы Иван Кляйн высказал уверенность, что развитие левобережья ускорит присоединение микрорайона Северный парк к Томску.
Вариант присоединить территорию существует. О нем много говорят. Когда определяли границы, то Томску достались одни проблемы без земли, а Томскому району осталась земля. Но я так подозреваю, что территория Северного парка станет городской. Вы знаете, что совсем недавно Сергей Жвачкин объявил, что на левом берегу будет студенческий кампус. А как может быть, чтобы в уставе города научно-образовательный комплекс был градообразующим, а люди жили в Томском районе? Я думаю, что это позволит ускорить переход Северного парка в территории города, — отметил градоначальник.
Накануне обсуждалась возможность присоединения к Томску и Южных ворот.
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