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17 мая,
2019
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Иван Кляйн рассказал, сколько томичи будут платить за вывоз мусора

ТВ2
ТВ2
16 часов назад

Мэр города Иван Кляйн рассказал, каким будет тариф на вывоз мусора для жителей Томска. Напомним, что Томск является единственной территорией региона, где в рамках мусорной реформы до сих пор не утвержден новый тариф. 

Иван Кляйн рассказал, сколько томичи будут платить за вывоз мусора

«3 апреля мы сдали тарифы на вывоз мусора в профильный департамент — департамент тарифного регулирования, который или соглашается, или уменьшает, или увеличивает тариф, исходя из методики расчета. Ведь эти расчеты сложные. Но я хочу успокоить: тарифы не станут космическими, а останутся на уровне 2018 года. Только теперь платеж будет с человека, а не с квадратного метра», — сказал мэр Томска в эфире программы «Жизнь города».

С 1 января 2019 года в России запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. На сегодняшний день заключено восемь договоров с операторами по сбору мусора, которые будут обслуживать 20 муниципальных образований региона. 


В Томске победителем конкурса стало «Спецавтохозяйство». Однако компания «Экмо» оспорила результаты конкурса. Антимонопольщики приняли решение аннулировать результаты торгов и провести их заново. Власти подали на антимонопольный орган в суд и добились признания итогов. Однако из-за судебных разбирательств процесс принятия контракта и утверждения тарифа затянулся. 


Томской области на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами до 2024 года выделят 1,5 млрд рублей. На эти деньги будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и более десятка полигонов. Так, уже к концу 2019 года планируют запустить два новых полигона ТКО.


Добавим, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин признал, что реформа провалилась, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора. Он поручил разработать госпрограмму Томской области по системе обращения с ТКО, предусмотреть там деньги на приобретение мусорных контейнеров. В начале мая генпрокурор России Юрий Чайка отметил, что в Томской области не утверждена программа по обращению с мусором.

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