Иван Кляйн раскритиковал «ТомскРТС» за работы по благоустройству

Мэр города Иван Кляйн остался недоволен тем, как «ТомскРТС» выполнила работы по благоустройству. Администрация направила в областной департамент ЖКХ материалы для проверки в отношении организаций, допустивших нарушение сроков при проведении ремонтных работ.

«Конечно, можно бесконечно говорить о ветхости сетей, сложностях, недостатках финансирования, — сказал Иван Кляйн в эфире программы «Жизнь города». — Но об этом можно говорить в любой отрасли. Я бы хотел обратить особое внимание на организацию и подготовительные работы. Законный вопрос у жителей и у меня самого, почему Курский стали только к осени делать? Ну, вы это 105 раз проходите, вы знаете все магистрали, все узкие места в городе. Вы профи в этом деле. Неужели нельзя подготовиться, закупить необходимые материалы, ресурсы. Организовать круглосуточную, если нужно, работу».





Иван Кляйн отметил, что не согласен с установленными штрафами за срыв работ.





«Я уверен, что ресурсники будут привлечены. Другое дело - размер этой санкции сегодня смешной. Для должностных лиц он колеблется в размере от 500 до 1000 рублей, на предприятия от 5 до 10 тысяч рублей. Я думаю, что сегодняшней ситуации это никак не соответствует. Мера ответственности должна быть другой», — подчеркнул мэр.





Также градоначальник призвал закрыть максимальное количество раскопок до 1 ноября.





«Понимаем, что погоды нет и никакие асфальтовые работы невозможны. До 1 ноября закрыть все раскопки и обеспечить безопасность. А весной, как наступает тепло, должны завершить раскопки предыдущего года», — отметил Иван Кляйн.