Иван Кляйн предложил отказаться от газа в квартирах томичей

Администрация Томска начала проработку вопроса о переводе газифицированных многоквартирных домов на электричество, сообщил мэр города Иван Кляйн на собрании городской Думы.

По информации властей, в Томске в настоящее время газифицированы около 300 многоквартирных домов. Специалисты «Газпром газораспределение Томск» хотели провести проверку газового оборудования в этих домах.





«Особенно тревожно звучит информация специалистов обслуживающей газовой компании о том, что во время обходов их не допускают в квартиру. Однако меры борьбы против таких несознательных граждан существуют. Уже есть прецеденты в Томске, когда потребителю, не впустившему службу газа в свое жилье, выписан штраф. Уверен, что подобных причин, мешающих ответственным службам исполнять свои обязанности, не будет», — отметил на собрании спикер Думы Сергей Панов.





По словам мэра Томска Ивана Кляйна, в настоящее время прорабатывается вопрос перехода с газа на электричество.





«Добровольно, конечно. Газ всем хорош в многоэтажных домах, но опасен. Мы видим, что происходит», — сказал Кляйн. В качестве примера он рассказал про жителей дома на Алтайской, 120, которые в ходе капремонта решили перейти с газа на электричество.





Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. В этот же день замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что от газификации в многоквартирных домах нужно отказываться в пользу электрификации, так как это гораздо безопаснее.