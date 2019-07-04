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04 июля,
2019
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Иван Кляйн предлагает помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Работники мэрии Томска решили собрать деньги и перечислить их в помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области.

В соседнем регионе случилась большая беда. Тысячи людей в результате наводнения остались без жилья и необходимых вещей. Мы не можем остаться равнодушными к этой ситуации. Коллектив администрации Томска принял решение оказать посильную финансовую помощь пострадавшим. Сотрудники мэрии в добровольном порядке перечислят те суммы, которые посчитают возможными для своей семьи, - сказал мэр Томска Иван Кляйн.

Томский мэр предложил предприятиям и томичам присоединиться к этому начинанию и помочь пострадавшим от наводнения.

Средства можно перечислить на специальный счет Ассоциации муниципальных образований Иркутской области с пометкой «оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области».


Реквизиты счета:

ИНН 3808089012
КПП 042520607
Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»
БИК 042520607
р/с 407 038 104 183 50001536

Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

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