Иван Кляйн предлагает помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

В соседнем регионе случилась большая беда. Тысячи людей в результате наводнения остались без жилья и необходимых вещей. Мы не можем остаться равнодушными к этой ситуации. Коллектив администрации Томска принял решение оказать посильную финансовую помощь пострадавшим. Сотрудники мэрии в добровольном порядке перечислят те суммы, которые посчитают возможными для своей семьи, - сказал мэр Томска Иван Кляйн.