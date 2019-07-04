Иван Кляйн предлагает помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Работники мэрии Томска решили собрать деньги и перечислить их в помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области.
Томский мэр предложил предприятиям и томичам присоединиться к этому начинанию и помочь пострадавшим от наводнения.
Средства можно перечислить на специальный счет Ассоциации муниципальных образований Иркутской области с пометкой «оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области».
Реквизиты счета:
ИНН 3808089012
КПП 042520607
Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»
БИК 042520607
р/с 407 038 104 183 50001536
Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.