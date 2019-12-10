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10 декабря,
2019
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Иван Кляйн поручил тщательнее чистить томские дворы от снега

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На аппаратном совещании мэр Томска Иван Кляйн поручил усилить вывоз снега с дворовых и внутриквартальных территорий, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее градоначальник поручил представителям районных администраций контролировать чистку дворов и кровель от снега. 

Иван Кляйн поручил тщательнее чистить томские дворы от снега

Мэр отметил, что «ТомскСАХ» круглосуточно чистит центральные магистрали, чтобы обеспечить нормальное движение общественного и личного транспорта.

В таком же режиме должны работать и управляющие компании, и организации потребительского рынка, — заявил Иван Кляйн. — Снег нужно чистить и вывозить своевременно. Графики уборки должны учитывать погодные условия.

В ноябре этого года Иван Кляйн обязал представителей районных администраций контролировать своевременный вывоз снега с придомовых территорий и качество очистки кровель.


«Необходимо с самого начала зимы контролировать, как вывозят снег с придомовых территорий управляющие компании и ТСЖ. Зимой важно своевременно очищать дворы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность томичей: снежные завалы затрудняют передвижение транспортных средств и людей и сокращают пространство для парковок, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Помимо этого, необходимо контролировать работу УК и ТСЖ по очистке кровель и снежных навесов».


Напомним, в марте этого года на проспекте Ленина лед упал с крыши на женщину и ее внучку. Она погибла на месте, пятилетняя девочка попала в больницу.  В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн раскритиковал работу управляющей компании, отметив, что ее неоднократно штрафовали за плохую уборку снега. Следователи возбудили уголовное дело по данному происшествию.


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