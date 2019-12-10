Иван Кляйн поручил тщательнее чистить томские дворы от снега

На аппаратном совещании мэр Томска Иван Кляйн поручил усилить вывоз снега с дворовых и внутриквартальных территорий, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее градоначальник поручил представителям районных администраций контролировать чистку дворов и кровель от снега.
Мэр отметил, что «ТомскСАХ» круглосуточно чистит центральные магистрали, чтобы обеспечить нормальное движение общественного и личного транспорта.
В ноябре этого года Иван Кляйн обязал представителей районных администраций контролировать своевременный вывоз снега с придомовых территорий и качество очистки кровель.
«Необходимо с самого начала зимы контролировать, как вывозят снег с придомовых территорий управляющие компании и ТСЖ. Зимой важно своевременно очищать дворы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность томичей: снежные завалы затрудняют передвижение транспортных средств и людей и сокращают пространство для парковок, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Помимо этого, необходимо контролировать работу УК и ТСЖ по очистке кровель и снежных навесов».
Напомним, в марте этого года на проспекте Ленина лед упал с крыши на женщину и ее внучку. Она погибла на месте, пятилетняя девочка попала в больницу. В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн раскритиковал работу управляющей компании, отметив, что ее неоднократно штрафовали за плохую уборку снега. Следователи возбудили уголовное дело по данному происшествию.
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