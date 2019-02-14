Иван Кляйн о программе «Дом за рубль»: «Мы не должны все спихнуть на бизнес»
Сегодня, 14 февраля, Иван Кляйн провел выездное совещание по объектам деревянного зодчества, которые восстанавливаются по программе «Дом за рубль». Первым адресом стал дом на Фрунзе, 32 — на углу проспекта Фрунзе и улицы Гоголя. В марте 2016 года этот дом горел, затем был выставлен на торги, и в сентябре 2017 года его взял в аренду Алексей Дубов, директор ООО «Универсал», которое занимается капремонтом домов.
За это время инвестор вложил в дом почти 20 млн рублей — восстановил в арендованном доме несущие стены, сделал крышу, фундамент, окна и двери, перебрал инженерные коммуникации. Правда, с октября 2018 года работы застопорились — у инвестора возникли проблемы с подключением дома к теплу и электричеству. Температура в доме поддерживается при помощи газовых пушек. Как только подключения будут произведены, инвестор обещает закончить внутренние работы в течение пары месяцев.
Алексей Дубов: Единственное, кто быстро сделал, это «Томскводоканал». Они пошли по пути капремонта.
Иван Кляйн: Эти же дома имели когда-то свою мощность и нагрузку? Коммуникациями уже пользовались? Вот, говорят, 17 квартир здесь было... Надо разобраться с этим, почему потребитель должен заново платить? Упрощать надо — поручение записать городскому департаменту хозяйства.
Площадь восстановленного дома на Фрунзе, 32 — 500 квадратных метров. Первый этаж инвестор планирует сдать в аренду, второй этаж и подвал — оставить под свои нужды, а именно: под складские и офисные помещения. Мэр предположил, что такие объекты было бы неплохо сдавать под общественные пространства — сервисные службы, например. Кстати, в прошлом в этом доме располагались зубопротезный кабинет и булочная.
По словам председателя городского комитета по сохранению исторического наследия Томска Никиты Кирсанова, сейчас в городе 522 деревянных нерасселенных дома, которые признаны аварийными. Из них 93 представляют собой историческую ценность. Помимо этого, с 2012 по 2016 годы расселены 45 домов, из которых 22 либо уже переданы в аренду, либо находятся в стадии заключения арендных договоров по программе «Дом за рубль».
Чтобы оценить результат, надо понимать, что дом на Фрунзе, 32 не памятник архитектуры, — говорит Никита Кирсанов. — Поэтому здесь не такие жесткие требования, как при научной реставрации. Кроме того, для нас это пилотный проект — мы с нуля учимся, как такие дома восстанавливать. Сейчас вижу ошибки, которых можно было избежать, если бы архивные фотографии были найдены раньше, а не в процессе ремонта. Но к этим отдельным техническим деталям можно отнестись снисходительно.
В идеале мэрия планирует восстанавливать при сдаче в аренду «за рубль» не менее 12 объектов ежегодно.
Это не значит, что мы все должны спихнуть на бизнес, — говорит мэр Иван Кляйн. — Мы свои ресурсы тоже должны вкладывать. А по возможности, использовать и другие способы нахождения денег или источников денег. Я имею в виду и областной бюджет, и федеральный. И такие письма мы сейчас подготовили и в Минстрой, и в Министерство культуры РФ. Чтобы, имея статус исторического поселения, имея такое богатое наследие культурное в городе Томске, ну не может сегодня государство безучастным быть. Мы не должны все это брать на плечи бюджета и бизнеса. Все вместе должны решать...
Два объекта на Тверской, 66 и 66а («Дом с грифоном» и гостевой домик) взял в аренду Александр Беликов. Он уже участвовал в программе «Дом за рубль» и сейчас заканчивает свой первый объект на Пушкина, 24.
Решил взять вместе эти два домика, чтобы это было единое усадебное пространство, — говорит Александр Беликов. — На месте 9-этажного дома, который сейчас стоит вплотную, и дальше — раньше был громадный сад, принадлежавший усадьбе. Для меня это вызов — это один из самых сложных домов для восстановления. Многие пробовали, и не получилось...
Дом с грифоном был построен для личного пользования томским купцом Павлом Косачем. В 1899 году он решил переделать его под гостиничный комплекс и придать ему более интересный вид для привлечения гостей. Реконструкцию проводил Константин Лыгин. Сейчас этот дом считается памятником федерального значения и проект его реконструкции должен согласовываться в Минкульте, в отличие от гостевого домика рядом, который находится в ведении муниципалитета.
Поэтому проект по восстановлению маленького домика, по словам инвестора, будет сдан в мэрию в марте. Весной планируют начать работы. Если все пойдет хорошо, то к концу лета домик будут уже стоять под крышей и с окнами и будет полностью готов к тому, чтобы в нем можно было вести внутренние работы зимой. Работать с ним будет проще в том плане, что сруб сохранен и не будет усадки.
Что касается «Дома с грифоном», то сейчас инвестор готовит проект противоарийных мероприятий — сгоревший в пожаре 2011 года, сейчас он может сложиться в любой момент. После согласования этого проекта инвестор приступит к работам по разбору декора. К концу лета планируют закончить большой проект по восстановлению дома и установке фундамента. В зиму 2020-го предполагают начать восстанавливать сруб. Ну, а к лету 2020-го —подвести под крышу. В 2021 году, после того как дом «усядется», начнутся уже внутренние работы.
Основная моя цель — сделать так, чтобы строения деревянного зодчества стали томичам еще более родными, — говорит Александр Беликов. — Возможно, сделать здесь общественное пространство, досуговое. Но у меня только руки. А воля должна быть командная. Иначе я не смогу. Хочется силы тратить на работу, а не на хождение по кабинетам.
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