Иван Кляйн о программе «Дом за рубль»: «Мы не должны все спихнуть на бизнес»

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Сегодня, 14 февраля, Иван Кляйн провел выездное совещание по объектам деревянного зодчества, которые восстанавливаются по программе «Дом за рубль». Первым адресом стал дом на Фрунзе, 32 — на углу проспекта Фрунзе и улицы Гоголя. В марте 2016 года этот дом горел, затем был выставлен на торги, и в сентябре 2017 года его взял в аренду Алексей Дубов, директор ООО «Универсал», которое занимается капремонтом домов.

За это время инвестор вложил в дом почти 20 млн рублей — восстановил в арендованном доме несущие стены, сделал крышу, фундамент, окна и двери, перебрал инженерные коммуникации. Правда, с октября 2018 года работы застопорились — у инвестора возникли проблемы с подключением дома к теплу и электричеству. Температура в доме поддерживается при помощи газовых пушек. Как только подключения будут произведены, инвестор обещает закончить внутренние работы в течение пары месяцев.

Алексей Дубов: Единственное, кто быстро сделал, это «Томскводоканал». Они пошли по пути капремонта. Иван Кляйн: Эти же дома имели когда-то свою мощность и нагрузку? Коммуникациями уже пользовались? Вот, говорят, 17 квартир здесь было... Надо разобраться с этим, почему потребитель должен заново платить? Упрощать надо — поручение записать городскому департаменту хозяйства.

Площадь восстановленного дома на Фрунзе, 32 — 500 квадратных метров. Первый этаж инвестор планирует сдать в аренду, второй этаж и подвал — оставить под свои нужды, а именно: под складские и офисные помещения. Мэр предположил, что такие объекты было бы неплохо сдавать под общественные пространства — сервисные службы, например. Кстати, в прошлом в этом доме располагались зубопротезный кабинет и булочная.

По словам председателя городского комитета по сохранению исторического наследия Томска Никиты Кирсанова, сейчас в городе 522 деревянных нерасселенных дома, которые признаны аварийными. Из них 93 представляют собой историческую ценность. Помимо этого, с 2012 по 2016 годы расселены 45 домов, из которых 22 либо уже переданы в аренду, либо находятся в стадии заключения арендных договоров по программе «Дом за рубль».

Чтобы оценить результат, надо понимать, что дом на Фрунзе, 32 не памятник архитектуры, — говорит Никита Кирсанов. — Поэтому здесь не такие жесткие требования, как при научной реставрации. Кроме того, для нас это пилотный проект — мы с нуля учимся, как такие дома восстанавливать. Сейчас вижу ошибки, которых можно было избежать, если бы архивные фотографии были найдены раньше, а не в процессе ремонта. Но к этим отдельным техническим деталям можно отнестись снисходительно.

В идеале мэрия планирует восстанавливать при сдаче в аренду «за рубль» не менее 12 объектов ежегодно.

Это не значит, что мы все должны спихнуть на бизнес, — говорит мэр Иван Кляйн. — Мы свои ресурсы тоже должны вкладывать. А по возможности, использовать и другие способы нахождения денег или источников денег. Я имею в виду и областной бюджет, и федеральный. И такие письма мы сейчас подготовили и в Минстрой, и в Министерство культуры РФ. Чтобы, имея статус исторического поселения, имея такое богатое наследие культурное в городе Томске, ну не может сегодня государство безучастным быть. Мы не должны все это брать на плечи бюджета и бизнеса. Все вместе должны решать...

Два объекта на Тверской, 66 и 66а («Дом с грифоном» и гостевой домик) взял в аренду Александр Беликов. Он уже участвовал в программе «Дом за рубль» и сейчас заканчивает свой первый объект на Пушкина, 24.

Решил взять вместе эти два домика, чтобы это было единое усадебное пространство, — говорит Александр Беликов. — На месте 9-этажного дома, который сейчас стоит вплотную, и дальше — раньше был громадный сад, принадлежавший усадьбе. Для меня это вызов — это один из самых сложных домов для восстановления. Многие пробовали, и не получилось...

Дом с грифоном был построен для личного пользования томским купцом Павлом Косачем. В 1899 году он решил переделать его под гостиничный комплекс и придать ему более интересный вид для привлечения гостей. Реконструкцию проводил Константин Лыгин. Сейчас этот дом считается памятником федерального значения и проект его реконструкции должен согласовываться в Минкульте, в отличие от гостевого домика рядом, который находится в ведении муниципалитета.

Поэтому проект по восстановлению маленького домика, по словам инвестора, будет сдан в мэрию в марте. Весной планируют начать работы. Если все пойдет хорошо, то к концу лета домик будут уже стоять под крышей и с окнами и будет полностью готов к тому, чтобы в нем можно было вести внутренние работы зимой. Работать с ним будет проще в том плане, что сруб сохранен и не будет усадки.

Что касается «Дома с грифоном», то сейчас инвестор готовит проект противоарийных мероприятий — сгоревший в пожаре 2011 года, сейчас он может сложиться в любой момент. После согласования этого проекта инвестор приступит к работам по разбору декора. К концу лета планируют закончить большой проект по восстановлению дома и установке фундамента. В зиму 2020-го предполагают начать восстанавливать сруб. Ну, а к лету 2020-го —подвести под крышу. В 2021 году, после того как дом «усядется», начнутся уже внутренние работы.