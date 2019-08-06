Иван Кляйн о благоустройстве «Тропы здоровья»: «Надо определить финальную точку»

Во время выездного совещания мэр Томска проверил состояние «Тропы здоровья». По мнению Ивана Кляйна, увеличивать длину трассы не стоит.

Надо намечать окончательные сроки определить финальную точку, — отметил Иван Кляйн. — Хорошо, что мы каждый год что-то делаем, но бесконечно это продолжаться не может. Во время обсуждения проекта планировки «Буревестника» мы говорили о строительстве биатлонного стрельбища. Со спортсменами нужно определиться, что должно стать финальной точкой, и к этому прийти

Глава города также призвал проектировщиков задуматься над обустройством парковки рядом с трассой и улучшить качество покрытия на отдельных участках «Тропы».





«Тропа здоровья» протяженностью в 10 км появилась на «Буревестнике» в 2013 году. Ее спонсором тогда стала алтайская розничная сеть «Мария-Ра». Однако уже в 2016 году «Мария-Ра» отазалась содержать трассу.





Администрация Томска решила на бросать «Тропу» и начала строительство всесезонной трассы. В 2016 и 2017 году из Фонда непредвиденных расходов обладминистрации на освещение и асфальтирование трассы выделили 24 млн рублей.





В 2018 году часть «Тропы» попала в зону строительства развязки на 76 километре дороги Томск — Тайга. Маршрут трассы изменили и добавила к ней еще 2,6 километров. На сегодняшний день длина «Тропы» — около 13 километров.