Иван Кляйн назвал причины повышения тарифа на холодную воду на 15 % в Томске

Мэр Томска Иван Кляйн назвал причины, по которым произошло увеличение тарифа на холодную воду на 15 %. Он отметил, что не считает этот рост резким. Ранее томичи, недовольные увеличением тарифов ЖКХ, вышли на митинг.

«Тариф поднялся на 15 %. Давайте переведем на деньги. Было 40 рублей, стало 46 за один кубометр. Кубометр — это тысяча литров. Сколько человек в месяц тратит кубометров? Две тысячи литров на себя тратит? Я думаю, что тратит. Так вот, получается, что увеличение 15 % — это 12 рублей в месяц на человека», — прокомментировал ТВ2 Иван Кляйн.





Он отметил, что если бы инвестпрограмму не приняли, то жители 2-го поселка ЛПК так и оставались бы без чистой воды. Стоимость этих работ — 35 млн рублей.





«400 человек получат воду. И это только начало. Нужно понять, что эти деньги мы пускаем на строительство новых сетей и реконструкцию старых. Они не идут «Томскводоканалу». 15 % тарифа — 5 % операционные расходы, а 10 % — инвестпрограмма, которые можно тратить исключительно на развитие сетей», — подчеркнул Кляйн.