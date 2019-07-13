Иван Кляйн назвал причины повышения тарифа на холодную воду на 15 % в Томске
Мэр Томска Иван Кляйн назвал причины, по которым произошло увеличение тарифа на холодную воду на 15 %. Он отметил, что не считает этот рост резким. Ранее томичи, недовольные увеличением тарифов ЖКХ, вышли на митинг.
«Тариф поднялся на 15 %. Давайте переведем на деньги. Было 40 рублей, стало 46 за один кубометр. Кубометр — это тысяча литров. Сколько человек в месяц тратит кубометров? Две тысячи литров на себя тратит? Я думаю, что тратит. Так вот, получается, что увеличение 15 % — это 12 рублей в месяц на человека», — прокомментировал ТВ2 Иван Кляйн.
Он отметил, что если бы инвестпрограмму не приняли, то жители 2-го поселка ЛПК так и оставались бы без чистой воды. Стоимость этих работ — 35 млн рублей.
«400 человек получат воду. И это только начало. Нужно понять, что эти деньги мы пускаем на строительство новых сетей и реконструкцию старых. Они не идут «Томскводоканалу». 15 % тарифа — 5 % операционные расходы, а 10 % — инвестпрограмма, которые можно тратить исключительно на развитие сетей», — подчеркнул Кляйн.
В рамках инвестпрограммы «Томскводоканал» за пять лет планирует вложить в сети около миллиарда рублей. Будет модернизирована насосная станция на улице Кирпичной, обеспечивающая водой северную часть города (Октябрьский и часть Ленинского районов), переложены сети, построены две сливные станции.
9 июня в Томске прошел митинг. Его участники критиковали властей города и области за решение поднять тарифы на ЖКХ. Они собирали подписи за отставку мэра города Ивана Кляйна и требовали с ростом тарифов поднять пенсии и зарплаты.
В свою очередь специалисты департамента тарифного регулирования подчеркивают, что новый тариф на холодную воду и водоотведение не приводит к превышению среднеобластного индекса изменения платы, а значит, соответствует Жилищному кодексу.
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