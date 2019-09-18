Иван-чай и мини-ферма: чем на Алтае занимается бывший журналист Михаил Пронько

Михаилу Пронько 37 лет. Он бывший журналист, но сейчас со своей большой семьей, в которой пятеро детей, живет в деревне Солонешное в Алтайском крае. В журналистской профессии Михаил быстро разочаровался, да и зарплата там была небольшой. На стройке стабильного заработка не было. И тогда Михаил занялся заготовкой экологически чистого чая и трав.

Иван-чай и другие травы Михаил собирает на бесхозных или муниципальных землях. Но их, по его словам, на Алтае с каждым годом становится меньше. Много полей отдают в частную собственность под выпас скота, и новые собственники обычно не дают согласия на сбор трав на их территории. Поэтому Михаил находится в постоянном поиске новых площадок.







Еще одна проблема – конкуренты, которые собирают чай при помощи триммеров, выкашивая всё под корень и нанося вред природе.





«Часто продается дешевый чай в социальных сетях, его продают люди, которые, скажем так, кривя душой его заготавливают, – объясняет Михаил. – Они косят триммером: стебли, крапиву – все подряд скашивают. И эту кашу непонятно в каких там этих жаровых печах сушат. А потом вот продают его в 3 раза дешевле нашего, что конечно, по нам бьет».







Несмотря на трудности, Михаил не собирается возвращаться обратно в город. Его новый проект – недалеко от своего дома он планирует создать контактную мини-ферму для детей с инвалидностью.