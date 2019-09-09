Итоги выборов в Сибири

8 сентября в Сибири прошли выборы разных уровней. Выбирали и мэров, и губернаторов, и муниципальных депутатов. Рассказываем, какие результаты.

Победителями довыборов депутатов в Законодательную Думу стали два кандидата от «Единой России» — Юрий Дроздов и Олег Правдин. Явка на выборах по Ленинскому одномандатному округу составила 5,85 %, по Томскому — 13,31 %.

Коммунист Анатолий Локоть вновь победил на выборах мэра Новосибирска, следует из данных Центризбиркома.​ Согласно предварительной информации, за него проголосовали 50,25 % избирателей. Второй результат показал самовыдвиженец, координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко — 18,56 %, третьим идет представитель ЛДПР Евгений Лебедев с 9,35 %.

При этом наблюдатели отмечали большее количество нарушений. Также отмечается высокий уровень досрочного голосования, на некоторых участках, написала в Facebook лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, оно доходило до 6 % от общего числа избирателей. Оппозиция также отмечает, что комиссии получили большое число запросов на выездное голосование, но по факту зачастую голосовало в разы меньше людей, чем заявлялось.

После обработки 99,58 % протоколов выборы губернатора выигрывает назначенный врио главы региона Олег Хорохордин («Единая Россия»). За него проголосовали 58,82 %. У основного соперника, коммуниста Виктора Ромашкина — 31,64 %.

Забайкальский край





​Губернаторские выборы на Забайкалье выиграл Александр Осипов, который набрал 89,62 % голосов. Ближайшая преследовательница — Елена Крауза (Партия пенсионеров) — 3,32 %.





При этом в Забайкальском крае не зарегистрировали лидера местных коммунистов Юрия Гайдука. Как выяснили журналисты, подписи муниципальных депутатов и глав, собранные за выдвижение Осипова, частично оказались у других человек, чтобы те могли пройти фильтр и составить конкуренцию представителю Кремля.





«Чита.ру» опубликовала новые доказательства возможных фальсификаций, которые ставят под вопрос легитимность выборов. В итоге официальная реакция ограничилась лишь резкими заявлениями со стороны избиркома и жалобами в полицию на журналистов.