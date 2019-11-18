Итоги флешмоба «Елка прошлого века»

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Снежинки, принцессы, мушкетеры и другие сказочные герои в сборе. Предновогодний флешмоб ТВ2 подошел к концу. На «Елку прошлого века» захотели попасть больше 50 томичей. Среди десятков новогодних фотографий редакция Агентства новостей ТВ2 выбрала лучшие. Признаемся, сделать это было непросто.

Первое место разделили между собой Валентина Алымова с «Новым годом 1949-го» и Армен Еремян, который «В пять лет на елке был конем». Они получают по зонтику с символикой ТВ2.

Фото: Фото Валентины Алымовой, 1 место

Фото: Фото Армена Еремяна, 1 место

Второе место — у Юрия Носкова, который «в пять лет хотел подобрать ко всему свой ключ, а в шесть понял, что сабля гораздо эффективнее». Приз — фирменная кружка ТВ2.

Фото: Фото Юрия Носкова, 2 место

Третье место взяла Нателла Шубенкина. Она получает бейсболку с символикой ТВ2.

Фото: Фото Нателлы Шубенкиной, 3 место