Итоги флешмоба «Елка прошлого века»
Снежинки, принцессы, мушкетеры и другие сказочные герои в сборе. Предновогодний флешмоб ТВ2 подошел к концу. На «Елку прошлого века» захотели попасть больше 50 томичей. Среди десятков новогодних фотографий редакция Агентства новостей ТВ2 выбрала лучшие. Признаемся, сделать это было непросто.
Первое место разделили между собой Валентина Алымова с «Новым годом 1949-го» и Армен Еремян, который «В пять лет на елке был конем». Они получают по зонтику с символикой ТВ2.
Второе место — у Юрия Носкова, который «в пять лет хотел подобрать ко всему свой ключ, а в шесть понял, что сабля гораздо эффективнее». Приз — фирменная кружка ТВ2.
Третье место взяла Нателла Шубенкина. Она получает бейсболку с символикой ТВ2.
Спасибо всем за участие. И вы заглядывайте в нашу галерею «Елка прошлого века». Заряжайтесь хорошим предпраздничным настроением!
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