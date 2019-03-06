Историческую усадьбу Грацианова вновь открыли для бракосочетаний

Томские молодожены вновь смогут зарегистрировать брак в памятнике деревянного зодчества «Усадьба Грацианова» - Доме приемов Томской области.





Усадьба, расположенная на Белинского, 72, станет дополнительной площадкой для торжеств в «красивые» даты 2019 года. Для того чтобы сыграть свадьбу в памятнике архитектуры, нужно подать заявление о заключении брака в Доме приемов на 6 и 19 июля или 9 августа.





В администрации отмечают, что впервые усадьба Грацианова открыла двери для молодоженов 7 июля 2017 года, тогда там зарегистрировали брак 62 пары.





В этом году самыми популярными датами у пар стали 19 июля и 9 августа. Заключить брак в эти дни на этот момент хотят уже более ста пар, а заявки ЗАГСы начали принимать в октябре прошлого года.





«Не менее востребованным для свадебных регистраций традиционно станет и канун Дня семьи, любви и верности — 6 июля. Из-за повышенного спроса на «красивые» даты в ЗАГСах Томска уже почти нет свободных мест», — говорится в сообщении.